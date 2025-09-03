За вами стежать через камеру смартфона: ось налаштування, щоб це миттєво припинилося

Є кілька простих способів дізнатися, чи стежить за вами хтось, використовуючи камеру iPhone або Android-смартфона.

Єдиний реальний спосіб шпигувати за вами через камеру телефону — встановити на телефон якесь шпигунське ПЗ. Це стосується як iPhone, так і Android, пише thesun.co.uk.

У такій ситуації може опинитися будь-який користувач, якщо він випадково завантажив застосунок, а виявилося, що він розроблений хакерами для шпигунства. Зазвичай таке ПЗ маскують під щось невинне на кшталт сканера PDF-файлів, фоторедактора, програм для створення GIF-файлів тощо. Також шпигунська програма може потрапити на смартфон, якщо ви перейшли за небезпечним посиланням, або якщо хтось із близьких встановив на ваш телефон шпигунський застосунок із метою стеження.

Хороша новина полягає в тому, що і iPhone, і Android повідомляють про використання камери сторонніми додатками.

На iPhone ви побачите зелену крапку у верхній частині екрана, якщо камера активна. А якщо ви ввімкнете звіт про конфіденційність застосунків у розділі "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека", то зможете побачити щоразу, коли камера активувалася, і яким застосунком.

Схожа ситуація і з Android: під час активації камери вгорі екрана відображається невеликий значок камери. Ви можете натиснути на нього і з'ясувати причину активності. Якщо ви вважаєте, що застосунок не повинен використовувати камеру, то можете заборонити йому доступ у налаштуваннях. Якщо ви підозрюєте, що за вами шпигують, просто видаліть цей застосунок.

Ще один варіант: хтось шпигував не безпосередньо через камеру, а через доступ до збережених фотографій і відео. Зловмисник міг зробити це, увійшовши у ваш обліковий запис Apple або Google і переглянувши резервні копії iCloud або "Фото". Ви можете побачити, хто увійшов у систему, зайшовши в налаштування облікового запису. Після цього потрібно відключити будь-які підозрілі пристрої. І якщо ви виявите підозрілі пристрої, обов'язково негайно змініть пароль і додайте двофакторну аутентифікацію (другий етап входу, наприклад, введення коду).

Інший варіант стеження — через доступ до фотографій завдяки функції "Загальний доступ". Ви можете перевірити альбоми в додатках "Фото" на iPhone або Google Фото на Android, щоб відключити людей, які додалися.

В Apple також є зручний інструмент під назвою "Перевірка безпеки", який показує всі способи, якими користувач наразі ділиться інформацією. Перейдіть у "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека" — "Перевірка безпеки" і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

