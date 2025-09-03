За вами следят через камеру смартфона: вот настройки, чтобы это мгновенно прекратилось

Есть несколько простых способов узнать, следит ли за вами кто-то, используя камеру iPhone или Android-смартфона.

Единственный реальный способ шпионить за вами через камеру телефона — установить на телефон какое-нибудь шпионское ПО. Это касается как iPhone, так и Android, пишет thesun.co.uk.

В такой ситуации может оказаться любой пользователь, если он случайно скачал приложение, а оказалось, что оно разработано хакерами для шпионажа. Обычно такое ПО маскируют под что-то безобидное вроде сканера PDF-файлов, фоторедактора, программ для создания GIF-файлов и пр. Также шпионская программа может попасть на смартфон, если вы перешли по небезопасной ссылке, или если кто-то из близких установил на ваш телефон шпионское приложение с целью слежки.

Хорошая новость заключается в том, что и iPhone, и Android сообщают об использовании камеры сторонними приложениями.

На iPhone вы увидите зеленую точку в верхней части экрана, если камера активна. А если вы включите отчет о конфиденциальности приложений в разделе "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность", то сможете увидеть каждый раз, когда камера активировалась, и каким приложением.

Похожая ситуация и с Android: при активации камеры вверху экрана отображается небольшой значок камеры. Вы можете нажать на него и выяснить причину активности. Если вы считаете, что приложение не должно использовать камеру, то можете запретить ему доступ в настройках. Если вы подозреваете, что за вами шпионят, просто удалите это приложение.

Еще один вариант: кто-то шпионил не напрямую через камеру, а через доступ к сохраненным фотографиям и видео. Злоумышленник мог сделать это, войдя в вашу учетную запись Apple или Google и просмотрев резервные копии iCloud или "Фото". Вы можете увидеть, кто вошел в систему, зайдя в настройки учетной записи. После этого нужно отключить любые подозрительные устройства. И если вы обнаружите подозрительные устройства, обязательно немедленно смените пароль и добавьте двухфакторную аутентификацию (второй этап входа, например, ввод кода).

Другой вариант слежки — через доступ к фотографиям благодаря функции "Общий доступ". Вы можете проверить альбомы в приложениях "Фото" на iPhone или Google Фото на Android, чтобы отключить добавившихся людей.

У Apple также есть удобный инструмент под названием "Проверка безопасности", который показывает все способы, которыми пользователь в данный момент делится информацией. Перейдите в "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Проверка безопасности" и следуйте инструкциям на экране.

