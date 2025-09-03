Емкость аккумуляторов смартфонов стремительно вырастет: известно, когда это случится

Емкость батарей в пределах 7550 мА*ч станет нормой для флагманских устройств, полагают эксперты рынка. Новинки будут оснащаться такими аккумуляторами уже в ближайшем будущем.

Related video

За последние год-два многие производители смартфонов перешли на кремний-углеродные аккумуляторы, что привело к появлению некоторых флагманских Android-смартфонов с очень емкими батареями. Однако на этом они не останавливаются, поскольку, похоже, телефоны следующего поколения могут получить еще больше энергии, пишет androidauthority.com.

Инсайдер Йогеш Брар раскрыл подробности, которые касаются емкостей аккумуляторов трех будущих флагманских китайских смартфонов уровня Pro. Он использовал аббревиатуры X, V и O, намекая на то, что речь идет о Xiaomi 16 Pro, vivo X300 Pro и OPPO Find X9 Pro.

Кстати, Xiaomi 15 Pro, продаваемый только в Китае, оснащен аккумулятором емкостью 6100 мА*ч, vivo X200 Pro — 6000 мА*ч, а OPPO Find X8 Pro — 5910 мА*ч. Таким образом, OPPO, в частности, получит значительное увеличение емкости аккумулятора. Для сравнения, у Pixel 10 Pro XL установлен аккумулятор емкостью 5200 мА*ч.

Благодаря новой утечке стало известно о том, что OPPO Find X9 Pro действительно будет оснащен аккумулятором емкостью 7550 мА*ч. Пока неясно, поступит ли этот огромный аккумулятор в Европу и Великобританию, поскольку правила часто предусматривают снижение емкости для этих регионов, пишет СМИ. Однако некоторые бренды обходят эти ограничения, выбирая двухэлементную конструкцию аккумулятора, так как данные правила ограничивают емкость отдельных элементов, а не общую.

Это не единственные будущие смартфоны с аккумуляторами гораздо большей емкости. Инсайдеры предполагают, что OnePlus 15 может получить аккумулятор емкостью около 7000 мА*ч, что на 1000 мА*ч больше, чем у OnePlus 13.

Ранее мы сообщали, что многие владельцы iPhone готовы перейти на смартфон другого бренда. Новый опрос вскрыл неоднозначную для Apple тенденцию: почти треть нынешних владельцев iPhone готовы перейти на складные смартфоны от Samsung или Google, не дожидаясь, пока Apple выпустит свой аналог.