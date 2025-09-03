Ємність акумуляторів смартфонів стрімко зросте: відомо, коли це станеться

Ємність батарей у межах 7550 мА*год стане нормою для флагманських пристроїв, вважають експерти ринку. Новинки будуть оснащуватися такими акумуляторами вже в найближчому майбутньому.

Related video

За останні рік-два багато виробників смартфонів перейшли на кремній-вуглецеві акумулятори, що призвело до появи деяких флагманських Android-смартфонів з дуже ємними батареями. Однак на цьому вони не зупиняються, оскільки, схоже, телефони наступного покоління можуть отримати ще більше енергії, пише androidauthority.com.

Інсайдер Йогеш Брар розкрив подробиці, які стосуються ємностей акумуляторів трьох майбутніх флагманських китайських смартфонів рівня Pro. Він використовував абревіатури X, V і O, натякаючи на те, що йдеться про Xiaomi 16 Pro, vivo X300 Pro і OPPO Find X9 Pro.

До речі, Xiaomi 15 Pro, що продається тільки в Китаї, оснащений акумулятором ємністю 6100 мА*год, vivo X200 Pro — 6000 мА*год, а OPPO Find X8 Pro — 5910 мА*год. Таким чином, OPPO, зокрема, отримає значне збільшення ємності акумулятора. Для порівняння, у Pixel 10 Pro XL встановлений акумулятор ємністю 5200 мА*год.

Завдяки новому витоку стало відомо про те, що OPPO Find X9 Pro дійсно буде оснащений акумулятором ємністю 7550 мА*год. Наразі незрозуміло, чи надійде цей величезний акумулятор до Європи та Великої Британії, оскільки правила часто передбачають зниження ємності для цих регіонів, пише ЗМІ. Однак деякі бренди обходять ці обмеження, вибираючи двоелементну конструкцію акумулятора, оскільки ці правила обмежують ємність окремих елементів, а не загальну.

Це не єдині майбутні смартфони з акумуляторами набагато більшої ємності. Інсайдери припускають, що OnePlus 15 може отримати акумулятор ємністю близько 7000 мА*год, що на 1000 мА*год більше, ніж у OnePlus 13.

Раніше ми повідомляли, що багато власників iPhone готові перейти на смартфон іншого бренду. Нове опитування розкрило неоднозначну для Apple тенденцію: майже третина нинішніх власників iPhone готові перейти на складні смартфони від Samsung або Google, не чекаючи, поки Apple випустить свій аналог.