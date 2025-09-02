Apple у небезпеці: третина власників iPhone готові перейти на смартфон несподіваного бренду (фото)
Нове опитування розкрило неоднозначну для Apple тенденцію: майже третина нинішніх власників iPhone готові перейти на складні смартфони від Samsung або Google, не чекаючи, поки Apple випустить свій аналог.
Компанія SellCell провела опитування серед 2000 користувачів iPhone, і його результати виявилися суперечливими. З одного боку, лояльність до бренду все ще висока: 68% респондентів планують оновитися до iPhone 17. З іншого — 27% вважають, що Apple "втратила хватку" і відстає від конкурентів, пише Phone Arena.
Основним приводом для розчарування і потенційного відходу з екосистеми стала відсутність у Apple складного смартфона. 20% опитаних заявили, що готові перейти на Samsung Galaxy Z Fold, а ще 10% — на Google Pixel Fold, якщо Apple не випустить свій складаний iPhone найближчим часом. Це може означати, що вагома частина аудиторії бренду втомилася від звички Apple не поспішати з випуском інноваційних форм-факторів і технологій.
Примітно, що функції штучного інтелекту Apple Intelligence виявилися не особливо значним стимулом до покупки iPhone. Лише 7% готові оновитися до iPhone 17 заради поліпшень у цій сфері. Набагато важливішими для них залишаються зміни в дизайні (36%), поліпшена камера (28%) і, найголовніше, збільшена ємність акумулятора (53%).
Хоча 49% опитаних заявили, що їх в Android нічого не приваблює, більшість все ж таки визнали, що платформа стає дедалі цікавішою завдяки ШІ, доступнішим цінам, кращим камерам і, звісно ж, складним пристроям.
