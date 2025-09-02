Apple у небезпеці: третина власників iPhone готові перейти на смартфон несподіваного бренду (фото)

Нове опитування розкрило неоднозначну для Apple тенденцію: майже третина нинішніх власників iPhone готові перейти на складні смартфони від Samsung або Google, не чекаючи, поки Apple випустить свій аналог.

Related video

Компанія SellCell провела опитування серед 2000 користувачів iPhone, і його результати виявилися суперечливими. З одного боку, лояльність до бренду все ще висока: 68% респондентів планують оновитися до iPhone 17. З іншого — 27% вважають, що Apple "втратила хватку" і відстає від конкурентів, пише Phone Arena.

Основним приводом для розчарування і потенційного відходу з екосистеми стала відсутність у Apple складного смартфона. 20% опитаних заявили, що готові перейти на Samsung Galaxy Z Fold, а ще 10% — на Google Pixel Fold, якщо Apple не випустить свій складаний iPhone найближчим часом. Це може означати, що вагома частина аудиторії бренду втомилася від звички Apple не поспішати з випуском інноваційних форм-факторів і технологій.

Samsung Galaxy Z Fold 7 і Google Pixel 9 Pro Fold — серед кандидатів на заміну iPhone Фото: Android Central

Примітно, що функції штучного інтелекту Apple Intelligence виявилися не особливо значним стимулом до покупки iPhone. Лише 7% готові оновитися до iPhone 17 заради поліпшень у цій сфері. Набагато важливішими для них залишаються зміни в дизайні (36%), поліпшена камера (28%) і, найголовніше, збільшена ємність акумулятора (53%).

Хоча 49% опитаних заявили, що їх в Android нічого не приваблює, більшість все ж таки визнали, що платформа стає дедалі цікавішою завдяки ШІ, доступнішим цінам, кращим камерам і, звісно ж, складним пристроям.

Раніше ми повідомляли, що бюджетний смартфон Vivo з гігантською батареєю перевершив iPhone і Samsung: що це за новинка. Наближається реліз смартфона середнього класу Vivo Y500. Його головна особливість — акумулятор на 8200 мАг, що залишає далеко позаду флагмани від Apple і Samsung.