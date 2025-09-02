Apple в опасности: треть владельцев iPhone готовы перейти на смартфон неожиданного бренда (фото)

Новый опрос вскрыл неоднозначную для Apple тенденцию: почти треть нынешних владельцев iPhone готовы перейти на складные смартфоны от Samsung или Google, не дожидаясь, пока Apple выпустит свой аналог.

Related video

Компания SellCell провела опрос среди 2000 пользователей iPhone, и его результаты оказались противоречивыми. С одной стороны, лояльность к бренду все еще высока: 68% респондентов планируют обновиться до iPhone 17. С другой — 27% считают, что Apple "потеряла хватку" и отстает от конкурентов, пишет Phone Arena.

Основным поводом для разочарования и потенциального ухода из экосистемы стало отсутствие у Apple складного смартфона. 20% опрошенных заявили, что готовы перейти на Samsung Galaxy Z Fold, а еще 10% — на Google Pixel Fold, если Apple не выпустит свой складной iPhone в ближайшее время. Это может означать, что весомая часть аудитории бренда устала от привычки Apple не торопиться с выпуском инновационных форм-факторов и технологий.

Samsung Galaxy Z Fold 7 и Google Pixel 9 Pro Fold — в числе кандидатов на замену iPhone Фото: Android Central

Примечательно, что функции искусственного интеллекта Apple Intelligence оказались не особо значительным стимулом к покупке iPhone. Всего 7% готовы обновиться до iPhone 17 ради улучшений в этой области. Гораздо важнее для них остаются изменения в дизайне (36%), улучшенная камера (28%) и, самое главное, увеличенная емкость аккумулятора (53%).

Хотя 49% опрошенных заявили, что их в Android ничего не привлекает, большинство все же признали, что платформа становится все более интересной благодаря ИИ, более доступным ценам, лучшим камерам и, конечно же, складным устройствам.

Раньше мы сообщали, что бюджетный смартфон Vivo с гигантской батареей превзошел iPhone и Samsung: что это за новинка. Близится релиз смартфона среднего класса Vivo Y500. Его главная особенность — аккумулятор на 8200 мАч, оставляющий далеко позади флагманы от Apple и Samsung.