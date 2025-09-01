Бюджетный смартфон Vivo с гигантской батареей превзошел iPhone и Samsung: что это за новинка

Близится релиз смартфона среднего класса Vivo Y500. Его главная особенность — аккумулятор на 8200 мАч, оставляющий далеко позади флагманы от Apple и Samsung.

Это часть более обширного тренда, в рамках которого китайские производители делают ставку на гигантские батареи, пишет PhoneArena. Компании вроде OnePlus и Realme устанавливают новый стандарт в отношении автономности, выпуская флагманы с АКБ на 6000 мАч и выше. Похоже, что Vivo намерена побить прежние рекорды, выпустив модель Y500.

"Гонка аккумуляторов" в среднем ценовом сегменте в последнее время набирает обороты. Вслед за Honor, которая уже выпустила модели с батареями на 8000 и 8300 мАч, Vivo готовит свой ответ — Y500 с аккумулятором на 8200 мАч. На фоне стандартных 5000 мАч у Samsung и еще меньших цифр у Apple, эти емкости выглядят как вызов лидерам рынка.

Однако у такой стратегии есть и недостатки, ведь неспроста Apple и Samsung не спешат подхватывать новый тренд. Главный потенциальный компромисс подобных АКБ — долговечность. Как правило, для достижения рекордной емкости используются кремний-углеродные аккумуляторы, которые изнашиваются быстрее традиционных литий-ионных. Apple и Samsung, обещая 6-7 лет программной поддержки, вынуждены использовать более надежные батареи, способные прослужить весь этот срок.

Кроме того, для лидеров рынка дизайн и толщина корпуса часто важнее рекордной автономности. Samsung, по слухам, может использовать новые технологии не для увеличения емкости, а для того, чтобы сделать свои флагманы еще тоньше, сохранив стандартные 5000 мАч. Наконец, для американского рынка в частности существует и практическая проблема: многие китайские смартфоны не поддерживаются местными операторами связи, что делает их покупку бессмысленной.

