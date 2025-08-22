"Середняк" Xiaomi с гигантской батареей станет хитом: чем интересен Redmi Note 15 Pro (фото)

Xiaomi представила в Китае смартфоны среднего класса Redmi Note 15 Pro и Pro+. Главная фишка новинок — огромные аккумуляторы емкостью 7000 мАч.

Новые модели получили не только рекордные батареи, но и яркие AMOLED-экраны, обновленные процессоры и даже спутниковую связь в старшей версии, пишет GSMArena. При этом цена осталась на уровне доступных устройств среднего класса, что делает их одними из самых сбалансированных предложений на рынке.

Аккумуляторы емкостью 7000 мАч — это значительный шаг вперед по сравнению с прошлым поколением. Модель Pro+ поддерживает быструю зарядку на 90 Вт, а базовая Pro — на 45 Вт. Кроме того, оба смартфона могут работать как пауэрбанки, отдавая заряд другим устройствам по проводу с внушительной мощностью 22,5 Вт.

Redmi Note 15 Pro+ на официальном изображении Фото: Xiaomi

За производительность отвечают новые чипы: Redmi Note 15 Pro+ первым в мире получил Snapdragon 7s Gen 4, а версия Pro — разогнанный Dimensity 7400 Ultra. Старшая модель также доступна в версии со спутниковой связью, что является уникальной функцией для этого ценового сегмента. Пока что технология эксклюзивна для китайского рынка.

Дисплеи у обеих моделей одинаковые — это 6,83-дюймовые AMOLED-панели с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, что сопоставимо с флагманскими устройствами. А вот камеры остались такими же, как у предшественников: 50-Мп основной сенсор у обеих моделей, но Pro+ дополнительно оснащен 50-Мп портретным объективом с 2,5-кратным оптическим зумом. Приятным бонусом стала защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K.

Стоимость Redmi Note 15 Pro в КНР стартует с $208, а Note 15 Pro+ — с $278.

