"Середняк" Xiaomi з гігантською батареєю стане хітом: чим цікавий Redmi Note 15 Pro (фото)

Xiaomi представила в Китаї смартфони середнього класу Redmi Note 15 Pro і Pro+. Головна фішка новинок — величезні акумулятори ємністю 7000 мАг.

Нові моделі отримали не тільки рекордні батареї, а й яскраві AMOLED-екрани, оновлені процесори і навіть супутниковий зв'язок у старшій версії, пише GSMArena. При цьому ціна залишилася на рівні доступних пристроїв середнього класу, що робить їх одними з найбільш збалансованих пропозицій на ринку.

Акумулятори ємністю 7000 мАг — це значний крок уперед порівняно з минулим поколінням. Модель Pro+ підтримує швидку зарядку на 90 Вт, а базова Pro — на 45 Вт. Крім того, обидва смартфони можуть працювати як пауербанки, віддаючи заряд іншим пристроям через дріт зі значною потужністю 22,5 Вт.

Redmi Note 15 Pro+ на офіційному зображенні Фото: Xiaomi

За продуктивність відповідають нові чипи: Redmi Note 15 Pro+ першим у світі отримав Snapdragon 7s Gen 4, а версія Pro — розігнаний Dimensity 7400 Ultra. Старша модель також доступна у версії із супутниковим зв'язком, що є унікальною функцією для цього цінового сегмента. Поки що технологія ексклюзивна для китайського ринку.

Дисплеї в обох моделей однакові — це 6,83-дюймові AMOLED-панелі з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3200 ніт, що можна порівняти з флагманськими пристроями. А ось камери залишилися такими ж, як у попередників: 50-Мп основний сенсор в обох моделей, але Pro+ додатково оснащений 50-Мп портретним об'єктивом з 2,5-кратним оптичним зумом. Приємним бонусом став захист від води і пилу за стандартами IP68 і IP69K.

Вартість Redmi Note 15 Pro в КНР стартує з $208, а Note 15 Pro+ — з $278.

Раніше Фокус повідомляв, що 14 популярних смартфонів Xiaomi більше не отримають оновлень Android.