14 популярних смартфонів Xiaomi більше не отримають оновлень Android: чи є ваш у списку
Xiaomi готує до релізу прошивку HyperOS 3 на базі Android 16. Однак стало відомо, що ціла низка популярних моделей минулих років не отримає це велике оновлення.
В останні роки Xiaomi намагалася розширити свою політику апдейтів операційної системи. Але все ж деякі бестселери бренду досягли кінця свого життєвого циклу в плані програмної підтримки, пише Gizmochina, посилаючись на дані Xiaomi Time.
Видання опублікувало список моделей, для яких HyperOS 2 стане останньою версією прошивки.
До списку пристроїв, які не отримають HyperOS 3, увійшли:
- Серія Xiaomi 11: Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite 5G NE.
- Серія Redmi Note 12: Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+.
- Серія Redmi K50: Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming (винятком став Redmi K50 Ultra, який оновлення отримає).
- Серії Poco M5 і X5: Poco M5, M5s, Poco X5, X5 Pro.
Очікується, що бета-тестування HyperOS 3 на базі Android 16 розпочнеться в серпні, а стабільний реліз для підтримуваних пристроїв — орієнтовно в жовтні. Нова прошивка принесе низку поліпшень в інтерфейс, нові функції та можливості кастомізації.
Раніше Фокус писав про смартфони Xiaomi з 6-річною підтримкою ПЗ. Компанія підтвердила, що власники флагманських Xiaomi 15, а також більш доступних Poco F7 і Redmi Note 14 можуть розраховувати на довгий життєвий цикл своїх гаджетів. Важливо зазначити, що йдеться про шість років оновлень системи безпеки, тоді як великих апдейтів Android обіцяно чотири.