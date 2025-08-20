14 популярних смартфонів Xiaomi більше не отримають оновлень Android: чи є ваш у списку

Xiaomi готує до релізу прошивку HyperOS 3 на базі Android 16. Однак стало відомо, що ціла низка популярних моделей минулих років не отримає це велике оновлення.

В останні роки Xiaomi намагалася розширити свою політику апдейтів операційної системи. Але все ж деякі бестселери бренду досягли кінця свого життєвого циклу в плані програмної підтримки, пише Gizmochina, посилаючись на дані Xiaomi Time.

Видання опублікувало список моделей, для яких HyperOS 2 стане останньою версією прошивки.

До списку пристроїв, які не отримають HyperOS 3, увійшли:

Серія Xiaomi 11: Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite 5G NE.

Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite 5G NE. Серія Redmi Note 12: Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+.

Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+. Серія Redmi K50: Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming (винятком став Redmi K50 Ultra, який оновлення отримає).

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming (винятком став Redmi K50 Ultra, який оновлення отримає). Серії Poco M5 і X5: Poco M5, M5s, Poco X5, X5 Pro.

Очікується, що бета-тестування HyperOS 3 на базі Android 16 розпочнеться в серпні, а стабільний реліз для підтримуваних пристроїв — орієнтовно в жовтні. Нова прошивка принесе низку поліпшень в інтерфейс, нові функції та можливості кастомізації.

Раніше Фокус писав про смартфони Xiaomi з 6-річною підтримкою ПЗ. Компанія підтвердила, що власники флагманських Xiaomi 15, а також більш доступних Poco F7 і Redmi Note 14 можуть розраховувати на довгий життєвий цикл своїх гаджетів. Важливо зазначити, що йдеться про шість років оновлень системи безпеки, тоді як великих апдейтів Android обіцяно чотири.