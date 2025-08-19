Xiaomi назвала смартфони з 6-річною підтримкою ПЗ: дізнайтеся, чи є ваш у списку

Xiaomi розширила дію тривалої підтримки на низку пристроїв. Примітно, що до списку увійшли не тільки флагмани, а й більш доступні моделі брендів Poco і Redmi.

Компанія підтвердила, що власники флагманських Xiaomi 15, а також більш доступних Poco F7 і Redmi Note 14 можуть розраховувати на довгий життєвий цикл своїх гаджетів, пише Gizmochina. Важливо зазначити, що йдеться про шість років оновлень системи безпеки, тоді як великих апдейтів Android обіцяно чотири.

До списку увійшли такі моделі:

Xiaomi 15 і 15 Ultra

Xiaomi Pad 7 і Pad 7 Pro

Poco F7, F7 Pro і F7 Ultra

Redmi Note 14 (4G)

Шість років підтримки означають регулярні патчі безпеки, що захищають пристрій від вразливостей. При цьому великих оновлень ОС, таких як HyperOS 3 на базі Android 16, для цих моделей буде чотири. Це дає змогу телефонам довше залишатися актуальними і безпечними, позбавляючи від необхідності купувати новий занадто скоро.

Xiaomi не тільки наздоганяє, але іноді й перевершує лідерів ринку (Google і Samsung) у питанні тривалості підтримки. Наприклад, для планшета Redmi Pad 2 компанія взагалі обіцяє сім років апдейтів безпеки. Поширення такої політики на середній ціновий сегмент — важливий крок для всієї індустрії.

