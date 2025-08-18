Xiaomi випустила новий бюджетний смартфон із потужною батареєю: що про нього відомо

На ринок вийшов новий смартфон Poco M7 4G від китайської компанії Xiaomi. Ціни стартують всього зі 147 доларів, а акумулятор показує вражаючі 7 000 мАг.

Нещодавно Xiaomi випустила Poco M7 Plus, нагадує Notebookcheck, а тепер додала і "не плюсовий" 4G-варіант. Poco M7 4G — це бюджетний смартфон, що працює на процесорі Snapdragon 685.

Чипсет йде в поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і 256 ГБ вбудованого сховища UFS 2.2. Сама компанія-виробник зазначає, що функція розширення пам'яті пропонує до 8 ГБ додаткової віртуальної оперативної пам'яті. До того ж, користувачі можуть задіяти слот для карт пам'яті microSD і таким чином збільшити обсяг сховища до 2 ТБ.

Ще смартфон Poco M7 4G може похизуватися 6,9-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ і адаптивною частотою оновлення 144 Гц.

Але головною фішкою називають потужний акумулятор ємністю 7 000 мАг. Як заявляють виробники, така батарея дає змогу телефону працювати близько двох днів і забезпечує до 28 годин відтворення відео. Щоправда, максимальна швидкість зарядки відносно низька — лише 33 Вт, і тут Poco M7 4G програє іншим "бюджетникам" з великими батареями, — але зате є підтримка зворотної зарядки 18 Вт.

Ще серед характеристик Poco M7 4G відзначають технологію Wet Touch 2.0, HyperOS 2 і 50-Мп камеру на задній панелі. Видання звертає увагу, що таке поєднання характеристик по суті робить новий телефон ребрендингом моделі Redmi 15 4G.

Що стосується ціни, то новий смартфон уже можна купити на AliExpress за ціною від 147 доларів (близько 6 тисяч гривень).

Нагадаємо, раніше телефон Poco F7 — називався в літньому списку найцікавіших смартфонів 2025 року. Крім нього, в той рейтинг були включені новинки від брендів Nothing, Oppo, Vivo, Samsung.

А модель Poco F7 Pro потрапила до рейтингу найкращих смартфонів літа 2025 року, — разом з іншими популярними китайськими гаджетами, такими як Huawei Pura 80 Ultra і Xiaomi Mix Flip 2.

Що стосується продукції Xiaomi загалом, то їїсмартфони можуть втратити одну важливу деталь. Йшлося про те, що китайська компанія надалі відмовиться від співпраці з німецьким брендом Leica і перейде на власні технології обробки зображень.