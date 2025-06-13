Цікаві смартфони червня 2025 року: характеристики, ціни, дизайн (відео)

До середини червня 2025 року на світовий ринок вийде серія нова хвиля смартфонів від таких брендів як Nothing, Oppo, Vivo, Samsung і Poco.

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Охочим отримати смартфон преміум-класу або надійну модель середнього рівня є, з чого вибрати. Портал NDTVProfit представив короткий огляд найкращих смартфонів, що очікуються найближчими тижнями.

Nothing Phone 3

Смартфон Nothing Phone 3 отримає елементи, що світяться Фото: Nothing

Стартап з виробництва смартфонів Nothing з Великої Британії збирається випустити свій смартфон наступного покоління Nothing Phone 3 1 липня. Якщо в попередніх моделях виділялися світні елементи Glyph, то тут передбачається більш гладкий, більш вишуканий дизайн задньої панелі.

Пристрій, який позиціонується як перший справжній флагман Nothing, за чутками, буде оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Elite від Qualcomm, а також значними поліпшеннями камери. Очікування від цього преміального смартфона британського виробництва високі, дехто вважає його гідним конкурентом iPhone і Samsung Galaxy S25.

Як писали раніше, новий смартфон від Nothing проходить під кодовою назвою Metroid і номером моделі A024. За інформацією джерел, він отримає потрійну камеру з великим основним датчиком і поліпшеним перископічним зум-об'єктивом. Пророкують також цікаву програмну оболонку на базі Android і акумулятор більшої ємності, ніж стандартна батарея на 5000 мАг в інших Nothing Phone.

Генеральний директор Nothing Карл Пей сказав, що на старті новинка коштуватиме 800 фунтів стерлінгів в Англії, що еквівалентно приблизно 1080 доларам США. Це, безумовно, найдорожчий телефон, який коли-небудь випускала компанія. Ходять чутки, що в деяких регіонах вартість може бути істотно нижчою. Наприклад, в Індії пристрій може коштувати менше 650 доларів.

Nothing Phone 3

OPPO К13

Орієнтуючись на бюджетний сегмент, OPPO готується представити смартфон K13 до кінця червня. Хоча офіційна дата поки не підтверджена, компанія вже почала підігрівати інтерес до моделі. Передбачається, що вона буде оснащена процесором MediaTek Dimensity 6300 і потужною батареєю ємністю 6000 мАг. Покупці зможуть вибирати між двома кольорами — Midnight Violet і Sunset Peach.

Орієнтуючись на бюджетний сегмент, Oppo готується представити K13x, запуск якого очікується до кінця червня. Хоча офіційна дата поки не підтверджена, компанія вже почала підігрівати інтерес до моделі. Передбачається, що вона буде оснащена процесором MediaTek Dimensity 6300. Покупці зможуть вибирати між двома кольорами — Midnight Violet і Sunset Peach.

З чуток, він отримає літій-полімерний акумулятор ємністю 6000 мАг, швидку зарядку потужність до 45 Вт, вбудовану пам'ять 128 Гб, оперативну — 4 ГБ, ОС Android 14. Дисплей з діагоналлю 6,67 дюйма буде захищений склом Corning Gorilla Glass 7i.

Злите зображення смартфона OPPO К13 Turbo Фото: Weibo

У червні OPPO також збирається випустити дорожчу модель K13 Turbo тільки для Китаю. За інформацією китайського блогера Digital Chat Station, вона отримає досить потужний процесор Snapdragon 8s Gen 4, систему активного охолодження, RGB-підсвічування, ступінь захисту IPX8.

Очікується, що K13 Turbo складе конкуренцію таким моделям, як iQOO Z10 Turbo і Redmi Turbo 4 Pro. Інші характеристики Oppo K13 Turbo поки тримаються в таємниці. Також є ймовірність, що пристрій може вийти на світові ринки.

Vivo Y400 Pro

Ще один претендент середнього класу — Vivo Y400 Pro. Хоча Vivo ще не оголосила точну дату випуску, витоки і звіти припускають, що він вийде в червні. Китайський бренд анонсував 13 червня, що Vivo Y400 Pro 5G скоро з'явиться в Індії. Vivo також дражнить появою нового смартфона серії Y на сторінці заходу на своєму веб-сайті в Індії.

Лістинг передбачає наявність подвійної задньої камери на телефоні. Очікується, що Vivo Y400 Pro 5G буде оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-екраном з піковою яскравістю 4500 ніт. Він, найімовірніше, працюватиме на чипсеті MediaTek Dimensity 7300 і може отримати акумулятор ємністю 5500 мАг.

Про вихід Y400 Pro в інших регіонах інформації поки що немає, проте індійська версія онлайн-крамниці Amazon розмістила Y400 Pro на своєму сайті з офіційними зображеннями, що дає нам кращий погляд на майбутній смартфон. Колір корпусу називається Freestyle White, і Amazon каже, що vivo Y400 Pro отримає 6,77-дюймовий AMOLED-екран і зарядку потужністю 90 Вт.

Інсайдер XpertPick повідомляє, що Vivo вибрала 32-мегапіксельну селфі-камеру і 50-мегапіксельну основну камеру на базі Sony IMX882. Як і попередник, Vivo Y400 Pro не має надширококутного або телеоб'єктива і оснащений датчиком вторинної камери всього з 2 МП. При цьому світлодіодне кільце може забезпечити освітлення для портретних знімків. Очікується, що смартфон буде випущений з 8 ГБ оперативної пам'яті і або 128 ГБ, або 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Vivo Y400 Pro

Samsung Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7

Лінійка складних смартфонів Samsung готується до щорічного оновлення в липні з випуском Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7. Передбачається, що Fold 7 матиме тонший і легший форм-фактор, що поліпшить об'єм попередника. Хоча докладні характеристики залишаються в таємниці, Samsung натякнула на поліпшені функції камери і більш відточений дизайн.

За інформацією інсайдерів, Galaxy Z Fold 7 матиме ту саму батарею ємністю 4000 мАг, що й його попередник. Хоча можна було б очікувати, що чипсет, на якому працює новий телефон, буде більш ефективним — особливо з урахуванням того, що Galaxy Z Fold 7 готується отримати дуже ефективний Snapdragon 8 Elite. Товщина, імовірно, складе 3,9 мм у відкритому стані і 8,9 мм у складеному стані.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 пророкують проблему з автономністю. У середньому сучасний смартфон працює від батареї від 10 до 10,5 годин, але більшість складних пристроїв навіть близько не дотягують до таких показників. Хоча є й повідомлення, що Galaxy Z Flip 7 може отримати батарею ємністю 4300 мАг.

Як писали раніше, Samsung Galaxy Z Flip 7 може отримати більш ємну батарею, екран, схожий на Motorola Razr Ultra, і корпус більшого розміру, ніж його попередник.