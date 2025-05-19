Топові функції за гідною ціною: стало відомо, який телефон стане конкурентом iPhone і Samsung

Компанія Nothing підтвердила, що влітку випустить свій новий Nothing Phone 3. Виходячи з інсайдерської інформації, це буде повноцінний флагман, і схоже, що у нього є всі шанси скласти конкуренцію iPhone і Samsung.

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Про це повідомляє androidauthority.com.

Новий смартфон поки що проходить під кодовою назвою Metroid і номером моделі A024. Інсайдери повідомляють, що він отримає топовий чип Qualcomm — найімовірніше, це буде Snapdragon 8 Elite.

Ще з інформації джерел, обізнаних щодо планів Nothing, стало відомо, що Nothing Phone 3 буде оснащений флагманською потрійною камерою, яка складатиметься з більшого основного датчика та кращого перископічного зум-об'єктива, ніж була у моделі Phone 3a Pro.

Також новий смартфон отримає преміальні матеріали, просунуту програмну оболонку, що працює на Android і збереже головну фішку — світловий інтерфейс Glyph на тильній панелі.

Що стосується батареї, то вона буде цілком солідною — у всякому разі, обіцяють, що акумулятор буде більшим за потужністю, ніж стандартна батарея на 5000 мАг, пропонована на інших телефонах Nothing і CMF.

Щодо ціни нового гаджета поки що немає повної ясності. Офіційно вона була заявлена на рівні близько 1000 євро на глобальному ринку, але ходять чутки, що в деяких регіонах вартість може бути істотно нижчою. Наприклад, в Індії пристрій може коштувати менше 650 доларів — а значить, може і стати справжнім локальним хітом, з урахуванням пропонованих ним флагманських характеристик.

Нагадаємо, раніше експерти називали найкращий бюджетний телефон 2025 року. Ним став CMF Phone 2 Pro від британської компанії Nothing. Зазначали, що незважаючи на бюджетний ціновий сегмент, смартфон пропонував користувачам важливі переваги, серед яких — поліпшена камера, привабливий дизайн і довговічність.

Також Фокус писав, що телефоном-фаворитом цього року, на думку експертів, може стати китайський OnePlus 13. Причому він посунув навіть таких флагманів галузі, як Samsung або Google.

Ще стало відомо, що модель Nothing Phone 3a Pro потрапила до списку найдемократичніших Android-смартфонів. Цей телефон був визнаний одним із найкращих у бюджетній лінійці до 500 доларів.