Топовые функции по достойной цене: стало известно, какой телефон станет конкурентом iPhone і Samsung

Компания Nothing подтвердила, что летом выпустит свой новый Nothing Phone 3. Судя по инсайдерской информации, это будет полноценный флагман, и похоже, что у него есть все шансы составить конкуренцию iPhone и Samsung.

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Об этом сообщает androidauthority.com.

Новый смартфон пока что проходит под кодовым названием Metroid и номером модели A024. Инсайдеры сообщают, что он получит топовый чип Qualcomm – скорее всего, это будет Snapdragon 8 Elite.

Еще из информации источников, осведомленных насчет планов Nothing, стало известно, что Nothing Phone 3 будет оснащен флагманской тройной камерой, состоящей из большого основного датчика и лучшего перископического зум-объектива, чем была у модели Phone 3a Pro.

Также новый смартфон получит премиальные материалы, продвинутую программную оболочку, работающую на Android и сохранит главную фишку – световой интерфейс Glyph на тыльной панели.

Что касается батареи, то она будет вполне солидной – по всяком случае, обещают, что аккумулятор будет большим по мощности, чем стандартная батарея на 5000 мАч, предлагаемая на других телефонах Nothing и CMF.

Относительно цены нового гаджета пока что нет полной ясности. Официально она была заявлена на уровне около 1000 евро на глобальном рынке, но ходят слухи, что в некоторых регионах стоимость может быть существенно ниже. Например, в Индии устройство может стоить менее 650 долларов – а значит, может и стать настоящим локальным хитом, с учетом предлагаемых флагманских характеристик.

Напомним, ранее эксперты называли лучший бюджетный телефон 2025 года. Им стал CMF Phone 2 Pro от британской компании Nothing. Отмечали, что несмотря на бюджетный ценовой сегмент, смартфон располагал важными преимуществами, среди которых – улучшенная камера, привлекательный дизайн и долговечность.

Также Фокус писал, что телефоном-фаворитом этого года, по мнению экспертов, может стать китайский OnePlus 13. Причём он подвинул даже таких флагманов отрасли, как Samsung или Google.

Еще стало известно, что модель Nothing Phone 3a Pro попала в список самых демократичных Android-смартфонов. Этот телефон был признан одним из лучших в бюджетной линейке до 500 долларов.