Найтонша "розкладачка": Samsung Galaxy Z Fold 7 йде на рекорд — але є одна проблема

Складані телефони позиціонуються як дива інженерії, але при цьому їм притаманні й певні недоліки — наприклад, усе ще надто багато застосунків не оптимізовані для розширених екранів. До того ж, навіть новітній Samsung Galaxy Z Fold 7 може розчарувати щодо аспекту потужності акумулятора.

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Про це повідомляє tomsguide.com.

Як зазначає видання, батарея — це взагалі слабка сторона складаних телефонів. Якщо ви хочете, щоб пристрій був портативним, у вас є обмежений внутрішній простір, що накладає обмеження і на розмір батареї, яку ви можете використовувати. З урахуванням зовнішнього дисплея і більшої внутрішньої панелі це два екрани, які батарея повинна підтримувати увімкненими. За результатами тестувань, у середньому сучасний смартфон працює від батареї від 10 до 10,5 годин, найкращі зразки — до 15 годин і навіть більше. Але більшість складаних пристроїв навіть близько не дотягують до таких показників.

Телефон Розмір батареї Середній термін служби батареї (год:хв) Samsung Galaxy Z Fold 6 4400 мАг 10:45 Samsung Galaxy Z Flip 6 4000 мАг 10:12 OnePlus Відкрити 4805 мАг 11:31 Складний Google Pixel 9 Pro 4650 мАг 10:32 Motorola Razr 2024 4200 мАг 13:57 Motorola Razr Plus 2024 4000 мАг 14:10

Складаний Samsung Galaxy Z Fold 7 може вийти вже цього літа. За інформацією інсайдерів, він матиме ту саму батарею ємністю 4000 мАг, що й його попередник. Хоча можна було б очікувати, що чипсет, на якому працює новий телефон, буде ефективнішим — особливо з урахуванням того, що Galaxy Z Fold 7 готується отримати дуже ефективний Snapdragon 8 Elite.

Є й пояснення, чому Samsung не зможе дати новому Galaxy Z Fold 7 значне збільшення розміру батареї. Справа у тому, що оновлений Fold має стати набагато тоншим за свого попередника. Його товщина, імовірно, складе 3,9 мм у відкритому стані і 8,9 мм у складеному стані. Для порівняння — товщина Galaxy Z Fold 6 — 5,6 мм і 12,6 мм відповідно.

Однак експерти задаються питанням, який сенс у зменшенні габаритів, якщо з собою доведеться носити зарядний пристрій. Схоже, що, попри таку амбітну заявку, параметри Galaxy Z Fold 7 не сильно зміняться порівняно з попередньою версією.

Хоча є і більш обнадійливі новини — за деякими даними, батарея нового Galaxy Z Flip 7 все-таки може збільшитися — до 4300 мАг. Видання називає це хорошим знаком — адже поки що Galaxy Z Flip 6 сильно відстає за часом роботи від однієї зарядки від інших складаних смартфонів (наприклад, Motorola Razr).

Раніше Фокус писав, що недостатньо сильна батарея вважається одним з головних недоліків у смартфонів преміум-лінійок Apple і Samsung.