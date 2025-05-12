Самая тонкая "раскладушка": Samsung Galaxy Z Fold 7 идет на рекорд – но есть одна проблема

Складные телефоны позиционируются как чудеса инженерии, но при этом им присущи и определенные недостатки – например, все еще слишком много приложений не оптимизированы для расширенных экранов. К тому же, даже новейший Samsung Galaxy Z Fold 7 может разочаровать в смысле мощности аккумулятора.

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Об этом сообщает tomsguide.com.

Как отмечает издание, батарея – это вообще слабая сторона складных телефонов. Если вы хотите, чтобы устройство было портативным, у вас есть ограниченное внутреннее пространство, что накладывает ограничения и на размер батареи, которую вы можете использовать. С учетом внешнего дисплея и большей внутренней панели это два экрана, которые батарея должна поддерживать включенными. По результатам тестирований, в среднем современный смартфон работает от батареи от 10 до 10,5 часов, лучшие образцы – до 15 часов и даже более. Но большинство складных устройств даже близко не дотягивают до таких показателей.

Телефон Размер батареи Средний срок службы батареи (ч:мин) Samsung Galaxy Z Fold 6 4400 мАч 10:45 Samsung Galaxy Z Flip 6 4000 мАч 10:12 OnePlus Открыть 4,805 мАч 11:31 Google Pixel 9 Pro Складной 4650 мАч 10:32 Моторола Разр 2024 4200 мАч 13:57 Motorola Razr Plus 2024 4000 мАч 14:10

Складной Samsung Galaxy Z Fold 7 может выйти уже нынешним летом. По информации инсайдеров, у него будет та же батарея емкостью 4000 мАч, что и у его предшественника. Хотя можно было бы ожидать, что чипсет, на котором работает новый телефон, будет более эффективным — особенно с учетом того, что Galaxy Z Fold 7 готовится получить очень эффективный Snapdragon 8 Elite.

Есть и пояснение, почему Samsung не сможет дать новому Galaxy Z Fold 7 значительное увеличение размера батареи. Все потому, что обновленный Fold должен стать намного тоньше своего предшественника. Его толщина, предположительно, составит 3,9 мм в открытом состоянии и 8,9 мм в сложенном состоянии. Для сравнения – толщина Galaxy Z Fold 6 – 5,6 мм и 12,6 мм соответственно.

Однако эксперты задаются вопросом, какой смысл в уменьшении габаритов, если с собой придется носить с собой зарядное устройство. Похоже, что, несмотря на амбициозную заявку, параметры Galaxy Z Fold 7 не сильно изменятся по сравнению с предыдущей версией.

Хотя есть и более обнадеживающие новости – по некоторым данным, батарея нового Galaxy Z Flip 7 все-таки может увеличиться – до 4300 мАч. Издание называет это хорошим знаком – ведь пока что Galaxy Z Flip 6 сильно отстает по времени работы от одной зарядки от других складных смартфонов (например, Motorola Razr).

Ранее Фокус писал, что недостаточно сильная батарея считается одним из главных недостатков у смартфонов премиум-линеек Apple и Samsung.