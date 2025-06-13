Интересные смартфоны июня 2025 года: характеристики, цены, дизайн (видео)

К середине июня 2025 года на мировой рынок выйдет серия новая волна смартфонов от таких брендов как Nothing, Oppo, Vivo, Samsung и Poco.

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Желающим получить смартфон премиум-класса или надежную модель среднего уровня есть, из чего выбрать. Портал NDTVProfit представил короткий обзор учших смартфонов, которые ожидаются в ближайшие недели.

Nothing Phone 3

Смартфон Nothing Phone 3 получит светящиеся элементы Фото: Nothing

Стартап по производству смартфонов Nothing из Великобритании собирается выпустить свой смартфон следующего поколения Nothing Phone 3 1 июля. Если в предыдущих моделях выделись светящиеся элементы Glyph, то здесь предполагается более гладкий, более изысканный дизайн задней панели.

Устройство, которое позиционируется как первый настоящий флагман Nothing, по слухам, будет оснащено чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, а также значительными улучшениями камеры. Ожидания от этого премиального смартфона британского производства высоки, некоторые считают его достойным конкурентом iPhone и Samsung Galaxy S25.

Как писали ранее, новый смартфон от Nothing проходит под кодовым названием Metroid и номером модели A024. По информации источников, он получит тройную камеру с большим основным датчиком и улучшенным перископическим зум-объективом. Пророчат также интересную программную оболочку на базе Android и аккумулятор большей емкости, чем стандартная батарея на 5000 мАч у других Nothing Phone.

Генеральный директор Nothing Карл Пей сказал, что на старте новинка будет стоить 800 фунтов стерлингов в Англии, что эквивалентно примерно 1080 долларам США. Это, безусловно, самый дорогой телефон, который когда-либо выпускала компания. Ходят слухи, что в некоторых регионах стоимость может быть существенно ниже. Например, в Индии устройство может стоить менее 650 долларов.

Nothing Phone 3

OPPO К13

Ориентируясь на бюджетный сегмент, OPPO готовится представить смартфон K13 к концу июня. Хотя официальная дата пока не подтверждена, компания уже начала подогревать интерес к модели. Предполагается, что она будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 6300 и мощной батареей емкостью 6000 мАч. Покупатели смогут выбирать между двумя цветами — Midnight Violet и Sunset Peach.

Ориентируясь на бюджетный сегмент, Oppo готовится представить K13x, запуск которого ожидается к концу июня. Хотя официальная дата пока не подтверждена, компания уже начала подогревать интерес к модели. Предполагается, что она будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 6300. Покупатели смогут выбирать между двумя цветами — Midnight Violet и Sunset Peach.

По слухам, он получит литий-полимерный аккумулятор емкостью 6000 мАч, быструю зарядку мощность до 45 Вт, встроенную память 128 Гб, оперативную — 4 ГБ, ОС Android 14. Дисплей с диагональю 6,67 дюйма будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Слитое изображение смартфона OPPO К13 Turbo Фото: Weibo

В июне OPPO также собирается выпустить более дорогую модель K13 Turbo только для Китая. По информации китайского блогера Digital Chat Station, она получит довольно мощный процессор Snapdragon 8s Gen 4, систему активного охлаждения, RGB-подсветку, степень защиты IPX8.

Ожидается, что K13 Turbo составит конкуренцию таким моделям, как iQOO Z10 Turbo и Redmi Turbo 4 Pro. Остальные характеристики Oppo K13 Turbo пока держатся в тайне. Также есть вероятность, что устройство может выйти на мировые рынки.

Vivo Y400 Pro

Еще один претендент среднего класса — Vivo Y400 Pro. Хотя Vivo еще не объявила точную дату выпуска, утечки и отчеты предполагают, что он выйдет в июне. Китайский бренд анонсировал 13 июня, что Vivo Y400 Pro 5G скоро появится в Индии. Vivo также дразнит появлением нового смартфона серии Y на странице мероприятия на своем веб-сайте в Индии.

Листинг предполагает наличие двойной задней камеры на телефоне. Ожидается, что Vivo Y400 Pro 5G будет оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 4500 нит. Он, скорее всего, будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 7300 и может получить аккумулятор емкостью 5500 мАч.

О выходе Y400 Pro в других регионах информации пока нет, однако индийская версия онлай-магазина Amazon разместил Y400 Pro на своем сайте с официальными изображениями, что дает нам лучший взгляд на предстоящий смартфон. Цвет корпуса называется Freestyle White, и Amazon говорит, что vivo Y400 Pro получит 6,77-дюймовый AMOLED-экран и зарядку мощностью 90 Вт.

Инсайдер XpertPick сообщает, что Vivo выбрала 32-мегапиксельную селфи-камеру и 50-мегапиксельную основную камеру на базе Sony IMX882. Как и предшественник, Vivo Y400 Pro не имеет сверхширокоугольного или телеобъектива и оснащен датчиком вторичной камеры всего с 2 МП. При этом светодиодное кольцо может обеспечить освещение для портретных снимков. Ожидается, что смартфон будет выпущен с 8 ГБ оперативной памяти и либо 128 ГБ, либо 256 ГБ встроенной памяти.

Vivo Y400 Pro

Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7

Линейка складных смартфонов Samsung готовится к ежегодному обновлению в июле с выпуском Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Предполагается, что Fold 7 будет иметь более тонкий и легкий форм-фактор, что улучшит объем предшественника. Хотя подробные характеристики остаются в тайне, Samsung намекнула на улучшенные функции камеры и более отточенный дизайн.

По информации инсайдеров, у Galaxy Z Fold 7 будет та же батарея емкостью 4000 мАч, что и у его предшественника. Хотя можно было бы ожидать, что чипсет, на котором работает новый телефон, будет более эффективным — особенно с учетом того, что Galaxy Z Fold 7 готовится получить очень эффективный Snapdragon 8 Elite. Толщина, предположительно, составит 3,9 мм в открытом состоянии и 8,9 мм в сложенном состоянии.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 предрекают проблему с автономностью. В среднем современный смартфон работает от батареи от 10 до 10,5 часов, но большинство складных устройств даже близко не дотягивают до таких показателей. Хотя есть и сообщения, что Galaxy Z Flip 7 может получить батарею емкостью 4300 мАч.

Как писали ранее, Samsung Galaxy Z Flip 7 может получить более емкую батарею, экран, похожий на Motorola Razr Ultra, и корпус большего размера, чем его предшественник.