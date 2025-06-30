Топ 5 смартфонів літа 2025: новинки від Xiaomi, Huawei, vivo, Redmi, POCO (фото)

Цього літа в продаж надійшли кілька новинок від різних брендів. Розглянемо ближче п'ять моделей: Huawei Pura 80 Ultra, POCO F7 Pro, Redmi K80 Ultra, vivo S30 Pro mini і Xiaomi Mix Flip 2.

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Прем'єри смартфонів не припиняються. Влітку багато брендів анонсували вихід нових пристроїв, і деякі з них вже доступні для покупки в Україні або ж надійдуть у продаж незабаром, пише Фокус.

Huawei Pura 80 Ultra

Смартфон оснащений дисплеєм з діагоналлю 6.8 дюйма, роздільна здатність якого становить 2848x1276 пікселів. Він захищений за допомогою технології Kunlun Glass Gen 2. Працює новинка на основі ОС HarmonyOS і процесора власної розробки компанії Kirin 9020. Компанію чіпсету становить графічний процесор Maleoon 920. ОЗП сягає 16 ГБ, а сховище — максимум 1024 ГБ. Слот для карт пам'яті, на жаль, відсутній. Автономність забезпечує акумулятор ємністю 5600 мАг. З комунікацій доступні Wi-Fi 7 (802.11be) і NFC-чіп.

Смартфон ось-ось надійде в продаж.

Смартфон Huawei Pura 80 Ultra Huawei Pura 80 Ultra Фото: gizmochina.com

Redmi K80 Ultra

Модель обладнана екраном з діагоналлю 6.83 дюйма. Його роздільна здатність сягає 2772x1280 пікселів, а захист забезпечується фірмовою технологією Xiaomi Dragon Crystal Glass. Пристрій працює на базі ОС Android 15 в купе з процесором Dimensity 9400+ (3.73 Ггц). Є також і графічний процесор Immortalis-G925 MC12. ОЗП смартфона становить 16 ГБ, а сховище — 256 ГБ. На задній панелі розташовуються 2 модулі камери на 50 Мп і 8 Мп, здатні знімати відео у форматі 4K. Акумулятор у новинки дуже ємний — 7410 мАг.

Поки що смартфон очікується в продажу.

Смартфон Redmi K80 Ultra Фото: de.xiaomitime.com

POCO F7 Pro

Смартфон отримав процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,67-дюймовий екран AMOLED з роздільною здатністю 3200×1440 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Основна камера має датчик на 50 Мп і ультраширококутний об'єктив на 8 Мп. Роботу пристрою забезпечує ОС Android 15, акумулятор ємністю 6000 мАг, пам'ять 512 ГБ і ОЗП 12 ГБ. Також модель POCO F7 Pro має технологію NFC для безконтактних платежів.

В Україні гаджет продається за ціною від 19 900 до 26 999 грн.

Смартфон POCO F7 Pro Фото: POCO

Vivo S30 Pro Mini

Цей компактний смартфон має екран 6,31 дюйма (роздільна здатність 2640×1216 пікселів, пікова яскравість 500 ніт, частота оновлення 120 Гц), процесор MediaTek Dimensity 9300+, випарну камеру для охолодження. На задній панелі можна знайти 2 датчики камери по 50 Мп і 1 сенсор на 8 Мп (ширококутний).

Під капотом розташовується акумулятор ємністю 6500 мАг з підтримкою надшвидкої зарядки 90 Вт. Є також на борту NFC-чіп, ІЧ-передавач, стереодинаміки, Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4. Модель з об'ємом пам'яті 12 ГБ + 256 ГБ обійдеться в 415 доларів США, 12 ГБ + 512 ГБ — 460 доларів, 16 ГБ + 512 ГБ — 485 доларів.

Смартфон Vivo S30 Pro Mini Фото: tech.tgbus.com

Xiaomi Mix Flip 2

Основний дисплей цього нового смартфона має діагональ 6,86 дюйма і роздільну здатність 2912x1224 пікселів. Його функціональність забезпечує ОС: Android 14 у парі з процесором Snapdragon 8 Elite (4,32 Ггц). Обсяг ОЗП становить мінімум 12 ГБ, а обсяг сховища — 512 ГБ. Слот для карти, що розширює пам'ять, відсутній. Камера має 2 модулі по 50 Мп кожен. Вона здатна знімати відео у форматі 4K, робити сповільнену зйомку, має хорошу стабілізацію. Акумулятор отримав ємність 5165 мАг.

В Україні ця модель продається за ціною від 31 480 до 45 563 грн.

Смартфон Xiaomi Mix Flip 2 Фото: Xiaomi

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