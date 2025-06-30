Топ-5 смартфонов лета 2025: новинки от Xiaomi, Huawei, vivo, Redmi, POCO (фото)

Этим летом в продажу поступили несколько новинок от разных брендов. Рассмотрим поближе пять моделей: Huawei Pura 80 Ultra, POCO F7 Pro, Redmi K80 Ultra, vivo S30 Pro mini и Xiaomi Mix Flip 2.

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Премьеры смартфонов не прекращаются. Летом многие бренды анонсировали выход новых устройств и некоторые из них уже доступны для покупки в Украине или же поступят в продажу в скором времени, пишет Фокус.

Huawei Pura 80 Ultra

Смартфон оснащен дисплеем с диагональю 6.8 дюйма, разрешение которого составляет 2848x1276 точек. Он защищен при помощи технологии Kunlun Glass Gen 2. Работает новинка на основе ОС HarmonyOS и процессора собственной разработки компании Kirin 9020. Компанию чипсету составляет графический процессор Maleoon 920. ОЗУ достигает 16 ГБ, а хранилище — максимум 1024 ГБ. Слот для карт памяти, к сожалению, отсутствует. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5600 мАч. Из коммуникаций доступны Wi-Fi 7 (802.11be) и NFC-чип.

Смартфон вот-вот поступит в продажу.

Смартфон Huawei Pura 80 Ultra Фото: gizmochina.com

Redmi K80 Ultra

Модель оборудована экраном с диагональю 6.83 дюйма. Его разрешение достигает 2772x1280 пикселей, а защита обеспечивается фирменной технологией Xiaomi Dragon Crystal Glass. Устройство работает на базе ОС Android 15 в купе с процессором Dimensity 9400+ (3.73 Ггц). Имеется также и графический процессор Immortalis-G925 MC12. ОЗУ смартфона составляет 16 ГБ, а хранилище — 256 ГБ. На задней панели располагаются 2 модуля камеры на 50 Мп и 8 Мп, способные снимать видео в формате 4K. Аккумулятор у новинки очень емкий — 7410 мАч.

Пока что смартфон ожидается в продаже.

Смартфон Redmi K80 Ultra Фото: de.xiaomitime.com

POCO F7 Pro

Смартфон получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,67-дюймовый экран AMOLED с разрешением 3200×1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Основная камера имеет датчик на 50 Мп и ультраширокоугольный объектив на 8 Мп. Работу устройству обеспечивает ОС Android 15, аккумулятор емкостью 6000 мАч, память 512 ГБ и ОЗУ 12 ГБ. Также модель POCO F7 Pro располагает технологией NFC для бесконтактных платежей.

В Украине гаджет продается по цене от 19 900 до 26 999 грн.

Смартфон POCO F7 Pro Фото: POCO

Vivo S30 Pro Mini

Этот компактный смартфон имеет экран 6,31 дюйма (разрешение 2640×1216 пикселей, пиковая яркость 500 нит, частота обновления 120 Гц), процессор MediaTek Dimensity 9300+, испарительную камеру для охлаждения. На задней панели можно найти 2 датчика камеры по 50 Мп и 1 сенсор на 8 Мп (широкоугольный).

Под капотом располагается аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 90 Вт. Есть также на борту NFC-чип, ИК-передатчик, стереодинамики, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Модель с объемом памяти 12 ГБ + 256 ГБ обойдется в 415 долларов США, 12 ГБ + 512 ГБ — 460 долларов, 16 ГБ + 512 ГБ — 485 долларов.

Смартфон Vivo S30 Pro Mini Фото: tech.tgbus.com

Xiaomi Mix Flip 2

Основной дисплей этого нового смартфона имеет диагональ 6,86 дюйма и разрешение 2912x1224 точек. Его функциональность обеспечивает ОС: Android 14 в паре с процессором Snapdragon 8 Elite (4,32 Ггц). Объем ОЗУ составляет минимум 12 ГБ, а объем хранилища — 512 ГБ. Слот для карты, расширяющей память, отсутствует. Камера располагает 2-мя модулями по 50 Мп каждый. Она способна снимать видео в формате 4K, делать замедленную съемку, обладает хорошей стабилизацией. Аккумулятор получил емкость 5165 мАч.

В Украине данная модель продается по цене от 31 480 до 45 563 грн.

Смартфон Xiaomi Mix Flip 2 Фото: Xiaomi

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