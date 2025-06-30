Эксперты назвали смартфон умнее и лучше, чем Galaxy S25 – и на 10 000 грн дешевле

Китайский смартфон OnePlus 13, мировой релиз которого состоялся в январе этого года, ознаменовал новый шаг в истории компании. По отзывам экспертов, раньше телефоны OnePlus были просто хорошими, но эта модель не уступает даже флагманскому Galaxy S25 Ultra от Samsung.

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Компания неплохо поработала над своим программным обеспечением, отмечает androidpolice.com. К тому же, украинские пользователи заметят и разницу в цене: Samsung Galaxy S25 Ultra обойдется не дешевле 40 тысяч грн, а OnePlus 13 можно приобрети и за 30 тысяч.

Дизайн OnePlus 13 выглядит продуманным до мелочей Фото: androidpolice.com

Даже сам внешний вид OnePlus создает впечатление тщательно продуманного. Создатели сосредоточились на достижении баланса веса 50/50, избегая перегруженного дизайна, несмотря на наличие камер. Отмечают и 2,5D-стеклянный экран, позволяющий оценить дисплей с плавным сужением с обеих сторон.

OnePlus 13 оснащен 6,82-дюймовым QHD+ AMOLED-дисплеем, который обновляется с плавной частотой 120 Гц. По яркости он достигает максимума в 4500 нит.

Телефон OnePlus 13 отличается ярким дисплеем Фото: androidpolice.com

Смартфон OnePlus 13 работает на чипсете Snapdragon 8 Elite и предлагает 16 ГБ оперативной памяти. Есть и более дешевая версия на 12 ГБ.

Телефон получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мАч, и при умеренном использовании заряда батареи хватает на два дня. Причем телефоны OnePlus заряжаются быстрее прочих и поддерживают скорость проводной зарядки 80 Вт и 100 Вт. Есть и беспроводная зарядка 50 Вт (быстрее, чем проводная зарядка на Galaxy S25 Ultra).

Эксперты обращают особое внимание на то, как работает Android 15 на телефоне OnePlus 13. Речь идет об особенностях операционной системы OxygenOS. Например, к OxygenOS было много претензий, но нынешняя OxygenOS 15 удостоилась хороших отзывов. Если вы раньше избегали телефонов OnePlus из-за программного обеспечения, то OxygenOS 15 изменить ваше мнение в лучшую сторону, подчеркивают специалисты.

Также Фокус писал, что смартфон OnePlus был включен в топ-5 смартфонов, которые заряжаются быстрее всех. В частности, в список лидеров попала модель OnePlus 13.

Ранее стало известно, что китайский смартфон OnePlus 13T в смысле мощности батареи показал результат даже лучший, чем у флагманских телефонов Apple и Samsung. Этому помогли массивная батарея емкостью 6260 мАч и новая кремний-углеродная технология.