Експерти назвали смартфон розумніший і кращий, ніж Galaxy S25 — і на 10 000 грн дешевший

Китайський смартфон OnePlus 13, світовий реліз якого відбувся в січні цього року, ознаменував новий крок в історії компанії. За відгуками експертів, раніше телефони OnePlus були просто хорошими, але ця модель не поступається навіть флагманському Galaxy S25 Ultra від Samsung.

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Компанія непогано попрацювала над своїм програмним забезпеченням, зазначає androidpolice.com. До того ж, українські користувачі помітять і різницю в ціні: Samsung Galaxy S25 Ultra обійдеться не дешевше 40 тисяч грн, а OnePlus 13 можна придбати і за 30 тисяч.

Дизайн OnePlus 13 виглядає продуманим до дрібниць Фото: androidpolice.com

Навіть сам зовнішній вигляд OnePlus створює враження ретельно продуманого. Творці зосередилися на досягненні балансу ваги 50/50, уникаючи перевантаженого дизайну, незважаючи на наявність камер. Відзначають і 2,5D-скляний екран, що дає змогу оцінити дисплей із плавним звуженням з обох боків.

OnePlus 13 оснащений 6,82-дюймовим QHD+ AMOLED-дисплеєм, який оновлюється з плавною частотою 120 Гц. За яскравістю він досягає максимуму в 4500 ніт.

Телефон OnePlus 13 вирізняється яскравим дисплеєм Фото: androidpolice.com

Смартфон OnePlus 13 працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite і пропонує 16 ГБ оперативної пам'яті. Є й дешевша версія на 12 ГБ.

Телефон отримав кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6000 мАг, і при помірному використанні заряду батареї вистачає на два дні. Причому телефони OnePlus заряджаються швидше за інших і підтримують швидкість дротової зарядки 80 Вт і 100 Вт. Є і бездротова зарядка 50 Вт (швидше, ніж дротова зарядка на Galaxy S25 Ultra).

Експерти звертають особливу увагу на те, як працює Android 15 на телефоні OnePlus 13. Йдеться про особливості операційної системи OxygenOS. Наприклад, до OxygenOS було багато претензій, але нинішня OxygenOS 15 удостоїлася хороших відгуків. Якщо ви раніше уникали телефонів OnePlus через програмне забезпечення, то OxygenOS 15 змінить вашу думку на краще, підкреслюють фахівці.

Також Фокус писав, що смартфон OnePlus був включений в топ-5 смартфонів, які заряджаються швидше за всіх. Зокрема, до списку лідерів потрапила модель OnePlus 13.

Раніше стало відомо, що китайський смартфон OnePlus 13T у сенсі потужності батареї показав результат навіть кращий, ніж у флагманських телефонів Apple і Samsung. Цьому допомогли масивна батарея ємністю 6260 мАг і нова кремній-вуглецева технологія.