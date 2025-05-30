5 смартфонів із незвичайною функцією, яка сподобається всім: OnePlus, Xiaomi, Motorola (відео)

До рейтингу потрапили моделі телефонів OnePlus 13, Xiaomi 14T, Motorola Edge 50 Neo, HONOR Magic7 Pro, OPPO Reno13 5G із супершвидкою зарядкою.

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Про це пише Фокус.

OnePlus 13

Смартфон має 6,82-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1440x3168 пікселів і частотою 120 Гц. Працює він завдяки чипу Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а також продуктивному графічному прискорювачу Qualcomm Adreno 830 з частотою 1100 МГц. На ринку гаджет продається у варіантах з оперативною пам'яттю до, максимум, 24 ГБ, тоді як об'єм сховища досягає 1 ТБ. Основна камера має три датчики по 50 Мп кожен, а селфі-камера має сенсор на 32 Мп.

Огляд OnePlus 13

Автономність моделі OnePlus 13 забезпечує батарея ємністю 6000 мАг. Вона заряджається дуже швидко завдяки зарядці потужністю 100 Вт і бездротовій зарядці на 50 Вт.

Смартфон підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, захищений від вологи та пилу згідно зі стандартом IP69, працює на базі операційної системи Android 15.

В Україні, згідно з hotline.ua, такий гаджет можна купити за ціною від 26 000 грн до 41 000 грн.

Xiaomi 14T

Смартфон оснастили процесором MediaTek Dimensity 8300 Ultra, який робить апарат спритним і продуктивним. Є на борту підтримка Nano-SIM, а також eSIM, 6,67-дюймовий AMOLED-екран із частотою 144 Гц і роздільною здатністю 2712х1220 пікселів за яскравості до 4000 ніт. Завдяки технологіям Dolby Vision та HDR10+ перегляд відео є дуже комфортним.

Огляд роботи смартфона Xiaomi 14T

Основна камера оснащена 50-мегапіксельним ширококутним сенсором, телеоб'єктивом з 2,6x оптичним зумом на 50 Мп, ультраширококутним датчиком на 12 Мп, оптичною стабілізацією, підтримкою формату відео 4K. Селфі-камера оснащена датчиком на 32 Мп.

Xiaomi 14T отримав від розробників потужну дротову зарядку на 67 Вт, яка блискавично насичує батарею ємністю 5000 мАг. Корпус захищений відповідно до стандарту IP68.

В Україні такий смартфон продається за ціною від 16 000 грн до 21 000 грн.

Motorola Edge 50 Neo

Смартфон отримав від розробників чип MediaTek Dimensity 7300 з тактовою частотою 2,5 ГГц, який працює в парі з ОС Android 14 (підтримуються оновлення, — ред.). Також пристрій оснастили 6,4-дюймовим OLED-тачскріном з роздільною здатністю 2760x1256 пікселів, частотою 120 Гц та яскравістю максимум 3000 ніт, що свідчить про те, що екран не сліпне на сонці.

Відеоогляд на Motorola Edge 50 Neo

Основний датчик смартфона Motorola Edge 50 Neo має роздільну здатність 50 Мп, а додаткові — 13 Мп (ультраширококутна камера з кутом огляду 120°) і 10 Мп (телеоб'єктив), є підтримка формату 4К. Передня камера оснащена сенсором на 32 Мп. Телефон працює в мережах 5G, підтримує Wi-Fi 6 і протокол зв'язку Bluetooth 5.3. Акумулятор ємністю 4310 мАг працює в парі з дротовою зарядкою 68 Вт і бездротовою зарядкою на 15 Вт.

Продається телефон за ціною від 11 600 грн до 13 500 грн.

HONOR Magic7 Pro

Телефон може похвалитися 6,8-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 2848×1312 точок і частотою від 1 до 120 Гц. Під капотом знаходиться продуктивний чипсет Snapdragon 8 Elite. За функціонування HONOR Magic7 Pro відповідає також операційна система MagicOS 9.0. Задня камера складається з 50-мегапіксельного об'єктива з оптичною стабілізацією, 50-мегапіксельного ультраширококутного об'єктива з кутом огляду 122° і макрозйомкою, 200-мегапіксельного телеоб'єктива з 3-кратним оптичним і 100-кратним цифровим зумом. Селфі-камера має датчик 50 Мп із кутом огляду 90°.

Огляд на смартфон HONOR Magic7 Pro

Акумулятор ємністю 5270 мАг дуже швидко заряджається від дротової зарядки потужністю 100 Вт і бездротової зарядки на 80 Вт. Технологія NanoCrystal Shield не дасть смартфону тріснути, якщо він раптом випаде з рук, а стандарти захисту від вологи та пилу IP69 і IP68 дадуть змогу використовувати пристрій в екстремальних умовах.

В Україні смартфон цієї моделі продається за ціною від 37 800 грн до 52 000 грн.

OPPO Reno13 5G

Користувацький досвід буде відмінним завдяки 6,59-дюймовому OLED-екрану з роздільною здатністю 2760×1256 пікселів і частотою 120 Гц. Усередині корпусу, захищеного від вологи та пилу за високим стандартом IP69, розміщено чипсет MediaTek Dimensity 8350, завдяки якому пристрій вельми продуктивний і підтримує 5G. Основна камера отримала від розробників 50-мегапіксельний ширококутний датчик і 8-мегапіксельний ультраширококутний сенсор, а також ще один датчик на 50 Мп. Селфі можна буде робити завдяки камері на 50 Мп. Автономність роботи смартфона забезпечує батарея ємністю 5600 мАг з дуже швидкою зарядкою 80 Вт.

Відеоогляд моделі OPPO Reno13 5G

Смартфон може похвалитися наявністю функцій штучного інтелекту, наприклад, AI Livephoto і AI Editor, які дають змогу покращувати якість знімків і редагувати їх на професійному рівні. Також можна знімати і під водою. Опція AI LinkBoost 2.0 удосконалить якість зв'язку та передачі даних.

У нас у країні такий апарат доступний за ціною від 19 000 грн до 29 300 грн.

Раніше ми писали, що найпопулярнішим брендом на ринку гаджетів стала Xiaomi. Китайська компанія Xiaomi вийшла в лідери серед виробників переносної електроніки в першому кварталі 2025 року. Вона залишила позаду навіть такого гіганта, як Apple.