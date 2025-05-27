Обійшла навіть Apple: найпопулярнішим брендом на ринку гаджетів стала Xiaomi
Китайська компанія Xiaomi вийшла в лідери серед виробників переносної електроніки в першому кварталі 2025 року. Вона залишила позаду навіть такого гіганта, як Apple.
Про це повідомляє у своєму звіті аналітична компанія Canalys (нині — частина Omdia).
Зокрема, як зазначають аналітики, успіху Xiaomi посприяла популярність новинок із серій Mi Band і Redmi Watch. Xiaomi отримала 44% річного зростання поставок (до 8,7 млн одиниць). Основне зростання було зумовлене продажами Redmi Band 5, що і вивело китайську компанію на перше місце.
Що стосується Apple, то вона посіла друге місце зі зростанням поставок лише на 5% (7,6 млн одиниць).
Загалом, згідно зі звітом Canalys, світовий ринок пристроїв, що носяться, зріс на 13% у першому кварталі нинішнього року, становивши понад 46,6 млн одиниць. Ці дані були розраховані на основі трьох категорій: базові браслети, базові годинники і розумні годинники. У глобальному масштабі найбільша кількість поставок — у Xiaomi.
При цьому аналітики припускають, що до другої половини року Apple може і відновити втрачені позиції.
Щодо популярності Mi Band і Redmi Watch, то тут фахівці відзначають їхній оновлений дизайн і розширені можливості оброблення даних — за більш доступних, порівняно з конкурентами, цін. Велику роль зіграв запуск Xiaomi Smart Band 9 і Redmi Band 5.
При цьому свої позиції в першій п'ятірці зберігають Huawei, Samsung і Gramin. Наприклад, китайська ж Huawei йде майже нарівні з Apple (у неї 7,1 млн одиниць у поставках, більшість з яких — годинники серій GT і Fit), а південнокорейська Samsung показала 74% зростання поставок з 4,9 млн одиниць завдяки своєму преміальному позиціонуванню на ринку.
Найбільш важливими факторами того, щоб купити смарт-годинник, для користувачів є ціна і час автономної роботи — а ось функція відстеження здоров'я виявилася лише третьою за значимістю.
Раніше Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності. Цей телефон-флагман Xiaomi, ймовірно, представить восени цього року, і він стане її першим смартфоном з чипсетом нового покоління Snapdragon 8 Elite 2.
При цьому варто зазначити, що попередня модель Xiaomi 15 з акумулятором на 5400 мАг увійшла до списку смартфонів із найсильнішими батареями.