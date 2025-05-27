Обійшла навіть Apple: найпопулярнішим брендом на ринку гаджетів стала Xiaomi

Китайська компанія Xiaomi вийшла в лідери серед виробників переносної електроніки в першому кварталі 2025 року. Вона залишила позаду навіть такого гіганта, як Apple.

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Про це повідомляє у своєму звіті аналітична компанія Canalys (нині — частина Omdia).

Зокрема, як зазначають аналітики, успіху Xiaomi посприяла популярність новинок із серій Mi Band і Redmi Watch. Xiaomi отримала 44% річного зростання поставок (до 8,7 млн одиниць). Основне зростання було зумовлене продажами Redmi Band 5, що і вивело китайську компанію на перше місце.

Що стосується Apple, то вона посіла друге місце зі зростанням поставок лише на 5% (7,6 млн одиниць).

Смарт-годинник Redmi Watch Фото: Xiaomi

Загалом, згідно зі звітом Canalys, світовий ринок пристроїв, що носяться, зріс на 13% у першому кварталі нинішнього року, становивши понад 46,6 млн одиниць. Ці дані були розраховані на основі трьох категорій: базові браслети, базові годинники і розумні годинники. У глобальному масштабі найбільша кількість поставок — у Xiaomi.

При цьому аналітики припускають, що до другої половини року Apple може і відновити втрачені позиції.

Щодо популярності Mi Band і Redmi Watch, то тут фахівці відзначають їхній оновлений дизайн і розширені можливості оброблення даних — за більш доступних, порівняно з конкурентами, цін. Велику роль зіграв запуск Xiaomi Smart Band 9 і Redmi Band 5.

При цьому свої позиції в першій п'ятірці зберігають Huawei, Samsung і Gramin. Наприклад, китайська ж Huawei йде майже нарівні з Apple (у неї 7,1 млн одиниць у поставках, більшість з яких — годинники серій GT і Fit), а південнокорейська Samsung показала 74% зростання поставок з 4,9 млн одиниць завдяки своєму преміальному позиціонуванню на ринку.

Найбільш важливими факторами того, щоб купити смарт-годинник, для користувачів є ціна і час автономної роботи — а ось функція відстеження здоров'я виявилася лише третьою за значимістю.

Раніше Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності. Цей телефон-флагман Xiaomi, ймовірно, представить восени цього року, і він стане її першим смартфоном з чипсетом нового покоління Snapdragon 8 Elite 2.