Обошла даже Apple: самым популярным брендом на рынке гаджетов стала Xiaomi
Китайская компания Xiaomi вышла в лидеры среди производителей носимой электроники в первом квартале 2025 года. Она оставила позади даже такого гиганта, как Apple.
Об этом сообщает в своем отчете аналитическая компания Canalys (ныне – часть Omdia).
В частности, как отмечают аналитики, успеху Xiaomi поспособствовала популярность новинок из серий Mi Band и Redmi Watch. Xiaomi получила 44% годового роста поставок (до 8,7 млн единиц). Основной рост был обусловлен продажами Redmi Band 5, что и вывело китайскую компанию на первое место.
Что касается Apple, то она заняла второе место с ростом поставок всего на 5% (7,6 млн единиц).
В целом, согласно отчету Canalys, мировой рынок носимых устройств вырос на 13% в первом квартале нынешнего года, составив более 46,6 млн единиц. Эти данные были рассчитаны на основе трех категорий: базовые браслеты, базовые часы и умные часы. В глобальном масштабе наибольшее количество поставок — у Xiaomi.
При этом аналитики допускают, что ко второй половине года Apple может и восстановить утраченные позиции.
Относительно популярности Mi Band и Redmi Watch, тот тут специалисты отмечают их обновленный дизайн и расширенные возможности обработки данных – при более доступных, по сравнению с конкурентами, ценах. Большую роль сыграл запуск Xiaomi Smart Band 9 и Redmi Band 5.
При этом свои позиции в первой пятерке сохраняют Huawei, Samsung и Gramin. Например, китайская же Huawei идет почти наравне с Apple (у нее 7,1 млн единиц в поставках, большинство из которых — часы серий GT и Fit). а южнокорейская Samsung показала 74% роста поставок с 4,9 млн единиц благодаря своему премиальному позиционированию на рынке.
Наиболее важными факторами того, чтобы купить смарт-часы, для пользователей являются цена и время автономной работы – а вот функции отслеживания здоровья оказалась лишь третьей по значимости.
Ранее Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости. Этот телефон-флагман Xiaomi, вероятно, представит осенью этого года, и он станет ее первым смартфоном с чипсетом нового поколения Snapdragon 8 Elite 2.
При этом стоит отметить, что предыдущая модель Xiaomi 15 с аккумулятором на 5400 мАч вошла в список смартфонов с самыми сильными батареями.