Обошла даже Apple: самым популярным брендом на рынке гаджетов стала Xiaomi

Китайская компания Xiaomi вышла в лидеры среди производителей носимой электроники в первом квартале 2025 года. Она оставила позади даже такого гиганта, как Apple.

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Об этом сообщает в своем отчете аналитическая компания Canalys (ныне – часть Omdia).

В частности, как отмечают аналитики, успеху Xiaomi поспособствовала популярность новинок из серий Mi Band и Redmi Watch. Xiaomi получила 44% годового роста поставок (до 8,7 млн единиц). Основной рост был обусловлен продажами Redmi Band 5, что и вывело китайскую компанию на первое место.

Что касается Apple, то она заняла второе место с ростом поставок всего на 5% (7,6 млн единиц).

Смарт-часы Redmi Watch Фото: Xiaomi

В целом, согласно отчету Canalys, мировой рынок носимых устройств вырос на 13% в первом квартале нынешнего года, составив более 46,6 млн единиц. Эти данные были рассчитаны на основе трех категорий: базовые браслеты, базовые часы и умные часы. В глобальном масштабе наибольшее количество поставок — у Xiaomi.

При этом аналитики допускают, что ко второй половине года Apple может и восстановить утраченные позиции.

Относительно популярности Mi Band и Redmi Watch, тот тут специалисты отмечают их обновленный дизайн и расширенные возможности обработки данных – при более доступных, по сравнению с конкурентами, ценах. Большую роль сыграл запуск Xiaomi Smart Band 9 и Redmi Band 5.

При этом свои позиции в первой пятерке сохраняют Huawei, Samsung и Gramin. Например, китайская же Huawei идет почти наравне с Apple (у нее 7,1 млн единиц в поставках, большинство из которых — часы серий GT и Fit). а южнокорейская Samsung показала 74% роста поставок с 4,9 млн единиц благодаря своему премиальному позиционированию на рынке.

Наиболее важными факторами того, чтобы купить смарт-часы, для пользователей являются цена и время автономной работы – а вот функции отслеживания здоровья оказалась лишь третьей по значимости.

Ранее Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости. Этот телефон-флагман Xiaomi, вероятно, представит осенью этого года, и он станет ее первым смартфоном с чипсетом нового поколения Snapdragon 8 Elite 2.