Топ-5 смартфонов, которые заряжаются быстрее всех: OnePlus, Xiaomi, Motorola и пр. (видео)

В рейтинг попали модели телефонов OnePlus 13, Xiaomi 14T, Motorola Edge 50 Neo, HONOR Magic7 Pro, OPPO Reno13 5G.

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Об этом пишет Фокус.

OnePlus 13

Смартфон имеет 6,82-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1440x3168 точек и частотой 120 Гц. Работает он благодаря чипу Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а также производительному графическому ускорителю Qualcomm Adreno 830 с частотой 1100 МГц. На рынке гаджет продается в вариантах с оперативной памятью до, максимум, 24 ГБ, тогда как объем хранилища достигает 1 ТБ. Основная камера располагает тремя датчиками по 50 Мп каждый, а селфи-камера имеет сенсор на 32 Мп.

Обзор OnePlus 13

Автономность модели OnePlus 13 обеспечивает батарея емкостью 6000 мАч. Она заряжается очень быстро благодаря зарядке мощностью 100 Вт и беспроводной зарядке на 50 Вт.

Смартфон поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, защищен от влаги и пыли согласно стандарту IP69, работает на базе операционной системы Android 15.

В Украине, согласно hotline.ua, такой гаджет можно купить по цене от 26 000 грн до 41 000 грн.

Xiaomi 14T

Смартфон оснастили процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra, который делает аппарат шустрым и производительным. Имеются на борту поддержка Nano-SIM, а также eSIM, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц и разрешением 2712х1220 точек при яркости до 4000 нит. Благодаря технологиям Dolby Vision и HDR10+ просмотр видео является очень комфортным.

Обзор работы смартфона Xiaomi 14T

Основная камера располагает 50-мегапиксельным широкоугольным сенсором, телеобъективом с 2,6x оптическим зумом на 50 Мп, ультраширокоугольным датчиком на 12 Мп, оптической стабилизацией, поддержкой формата видео 4K. Селфи-камера оснащена датчиком на 32 Мп.

Xiaomi 14T получил от разработчиков мощную проводную зарядку на 67 Вт, которая молниеносно напитывает батарею емкостью 5000 мАч. Корпус защищен в соответствии со стандартом IP68.

В Украине такой смартфон продается по цене от 16 000 грн до 21 000 грн.

Motorola Edge 50 Neo

Смартфон получил от разработчиков чип MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц, который работает в паре с ОС Android 14 (поддерживаются обновления, — ред.) Также устройство оснастили 6,4-дюймовым OLED-тачскрином с разрешением 2760x1256 точек, частотой 120 Гц и яркостью максимум 3000 нит, что говорит о том, что экран не слепнет на солнце.

Видеообзор на Motorola Edge 50 Neo

Основной датчик смартфона Motorola Edge 50 Neo имеет разрешение 50 Мп, а дополнительные — 13 Мп (ультраширокоугольная камера с углом обзора 120°) и 10 Мп (телеобъектив), есть поддержка формата 4К. Передняя камера оснащена сенсором на 32 Мп. Телефон работает в сетях 5G, поддерживает Wi-Fi 6 и протокол связи Bluetooth 5.3. Аккумулятор емкостью 4310 мАч работает в паре с проводной зарядкой 68 Вт и беспроводной зарядкой на 15 Вт.

Продается телефон по цене от 11 600 грн до 13 500 грн.

HONOR Magic7 Pro

Телефон может похвастать 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2848×1312 точек и частотой от 1 до 120 Гц. Под капотом находится производительный чипсет Snapdragon 8 Elite. За функционирование HONOR Magic7 Pro отвечает также операционная система MagicOS 9.0. Задняя камера состоит из 50-мегапиксельного объектива с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельного ультраширокоугольного объектива с углом обзора 122° и макросъемкой, 200-мегапиксельного телеобъектива с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Селфи-камера имеет датчик 50 Мп с углом обзора 90°.

Обзор на смартфон HONOR Magic7 Pro

Аккумулятор емкостью 5270 мАч очень быстро заряжается от проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 80 Вт. Технология NanoCrystal Shield не даст смартфону треснуть, если он вдруг выпадет из рук, а стандарты защиты от влаги и пыли IP69 и IP68 позволят использовать устройство в экстремальных условиях.

В Украине смартфон данной модели продается по цене от 37 800 грн до 52 000 грн.

OPPO Reno13 5G

Пользовательский опыт будет отменным благодаря 6,59-дюймовому OLED-экрану с разрешением 2760×1256 точек и частотой 120 Гц. Внутри корпуса защищенного от влаги и пыли по высокому стандарту IP69, находится чипсет MediaTek Dimensity 8350, благодаря которому устройство весьма производительно и поддерживает 5G. Основная камера получила от разработчиков 50-мегапиксельный широкоугольный датчик и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор, а также еще один датчик на 50 Мп. Селфи можно будет делать благодаря камере на 50 Мп. Автономность работы смартфона обеспечивает батарея емкостью 5600 мАч с очень быстрой зарядкой 80 Вт.

Видеообзор модели OPPO Reno13 5G

Смартфон может похвастать наличием функций искусственного интеллекта, например, AI Livephoto и AI Editor, которые позволяют улучшать качество снимков и редактировать их на профессиональном уровне. Также можно снимать и под водой. Опция AI LinkBoost 2.0 усовершенствует качество связи и передачи данных.

У нас в стране такой аппарат доступен по цене от 19 000 грн до 29 300 грн.

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