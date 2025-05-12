Побив усіх: названо телефон, який перевершив за потужністю батареї і iPhone, і Samsung (відео)

Поява кремній-вуглецевих батарей розв'язала головну проблему сучасних смартфонів — як помістити потужний акумулятор у компактний корпус. Лідером у цій галузі стали китайські гаджети — OnePlus 13T показав результат навіть кращий за флагманські телефони Apple і Samsung.

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Про це пише gizmochina.com.

Як зазначає видання, кремній-вуглецеві технології дали можливість ставити на смартфони батареї ємністю понад 6000 мАг. Наприклад, OnePlus 13T оснащений масивною батареєю ємністю 6260 мАг. Результати недавнього тестування показують, що він обійшов за цим критерієм навіть топові iPhone 16 Pro Max і Galaxy S25 Ultra.

Зокрема, було протестовано шість гаджетів:

OnePlus 13T (батарея 6260 мАг);

iPhone 16 Pro Max: (4685 мАг);

Galaxy S25 Ultra (5000 мАг);

Xiaomi 15 Pro: (6100 мАг);

Pixel 9 Pro XL (5060 мАг);

OnePlus 13: (6000 мАг).

Чотири з шести пристроїв у тесті працюють на чипі Snapdragon 8 Elite. Ще два — iPhone і Pixel — працюють на A18 Pro і Tensor G4 відповідно. Хоча різні чіпсети зазвичай означають різну енергоефективність (або енергоспоживання), а розміри і роздільна здатність дисплеїв відрізняються на цих пристроях, тест все одно дає чітке уявлення про те, як вони порівнюються щодо реальної витривалості.

Pixel показав найнижчий відсоток заряду батареї і найвищу температуру за весь час — і таким чином вийшов з гри першим.

Слідом за ним пішов Galaxy S25 Ultra, який відключився на 14 хвилин раніше за OnePlus 13. Таким чином, OnePlus 13 розмістився якраз посередині рейтингу.

Xiaomi 15 Pro протримався на 19 хвилин довше за S25 Ultra, але все одно вибув на 6 хвилин раніше за iPhone 16 Pro Max. Врешті-решт, компактний OnePlus 13T протримався найдовше — ще 32 хвилини.

Нагадаємо, раніше було названо найпотужніший смартфон квітня 2025 року. Ним став китайський Vivo, але в топ-10 потрапили також OnePlus 13T (сьома позиція) і OnePlus 13 (на десятому місці).

Також стало відомо, що в травні цього року компанія OnePlus випускає недорогий смартфон Nord CE 5. Зокрема, цей гаджет отримав велику двоелементну батарею ємністю 7100 мАг зі швидкою зарядкою 80 Вт.