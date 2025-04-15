OnePlus випускає недорогий смартфон Nord CE 5: розкрито характеристики

Компанія OnePlus готується до великого релізу смартфона середнього рівня OnePlus Nord CE 5 у травні 2025 року.

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Портал SmartPrix розкрив докладні технічні характеристики моделі, не розкриваючи джерела.

Згідно з чутками, OnePlus Nord CE 5 отримав велику двоелементну батарею ємністю 7100 мАг зі швидкою зарядкою 80 Вт, що відповідає розміру майбутнього OPPO K13. Пристрій буде оснащений 6,7-дюймовим плоским OLED-дисплеєм 1080p з частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність новинки від OnePlus відповідає 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 8350, що знаменує собою відхід від чипа Snapdragon (7 Gen 3) в Nord CE 4.

З іншого боку, Nord CE 5 зберіг конфігурацію камери, як у попередника: основний датчик LYT600/IMX882 на 50 МП (1/1,95 дюйма, f/1,8) з можливістю запису відео 4K30/60, надширококутний датчик Sony IMX355 на 8 МП (1/4 дюйма, 16 мм, f/2,2) з підтримкою 1080p30 і 16-мегапіксельна камера для селфі (23 мм, f/2,4) з підтримкою 1080p30/60.

Дизайн буде новим, але про нього поки мало інформації, відомо лише, що він оснащений одним динаміком. Смартфон продаватимуть з 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті, гібридним слотом для двох SIM-карт або однієї SIM і карти microSD.

Очікується, що Nord CE 5, запуск якого в Індії заплановано на наступний місяць, коштуватиме менше ніж 25 000 рупій (близько 12 000 грн). У середній ціновій категорії він конкурує з такими пристроями, як Motorola Edge 60 Fusion (11 000 грн, Dimensity 7400) і майбутнім Nothing Phone 3a Pro (12 000 грн, Snapdragon 7s Gen 3).

Раніше писали, що велика батарея OnePlus 13 не виправдала себе. За результатами тестів вона поступилася багатьом конкурентам, незважаючи на ємність 6000 мАг.