OnePlus выпускает недорогой смартфон Nord CE 5: раскрыты характеристики

Компания OnePlus готовится к большому релизу смартфона среднего уровня OnePlus Nord CE 5 в мае 2025 года.

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Портал SmartPrix раскрыл подробные технические характеристики модели, не раскрывая источника.

Согласно слухам, OnePlus Nord CE 5 получил большую двухэлементную батарею емкостью 7100 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт, что соответствует размеру будущего OPPO K13. Устройство будет оснащено 6,7-дюймовым плоским OLED-дисплеем 1080p с частотой обновления 120 Гц. За производительность новинки от OnePlus отвечает 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 8350, что знаменует собой отход от чипа Snapdragon (7 Gen 3) в Nord CE 4.

С другой стороны, Nord CE 5 сохранил конфигурацию камеры как у предшественника основной датчик LYT600/IMX882 на 50 МП (1/1,95 дюйма, f/1,8) с возможностью записи видео 4K30/60, сверхширокоугольный датчик Sony IMX355 на 8 МП (1/4 дюйма, 16 мм, f/2,2) с поддержкой 1080p30 и 16-мегапиксельная камера для селфи (23 мм, f/2,4) с поддержкой 1080p30/60.

Дизайн будет новым, но о нем пока мало информации, известно лишь, что он оснащен одним динамиком. Смартфон будут продавать с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, гибридным слотом для двух SIM-карт или одной SIM и карты microSD.

Ожидается, что Nord CE 5, запуск которого в Индии запланирован на следующий месяц, будет стоить менее 25 000 рупий (около 12 000 грн). В средней ценовой категории он конкурирует с такими устройствами, как Motorola Edge 60 Fusion (11 000 грн, Dimensity 7400) и предстоящим Nothing Phone 3a Pro (12 000 грн, Snapdragon 7s Gen 3).

Ранее писали, что большая батарея OnePlus 13 не оправдала себя. По результатам тестов она уступила многим конкурентам, несмотря на емкость 6000 мАч.