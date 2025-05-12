Побил всех: назван телефон, который превзошел по мощности батареи и iPhone, и Samsung (видео)

Появление кремний-углеродных батарей решило главную проблему современных смартфонов – как поместить мощный аккумулятор в компактный корпус. Лидером в этой отрасли стали китайские гаджеты – OnePlus 13T показал результат даже лучший, чем у флагманских телефонов Apple и Samsung.

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Об этом пишет gizmochina.com.

Как отмечает издание, кремний-углеродные технологии дали возможность ставить на с смартфоны батареи емкостью более 6000 мАч. Например, OnePlus 13T оснащен массивной батареей емкостью 6260 мАч. Результаты недавнего тестирования показывают, что он обошел по этому критерию даже топовые iPhone 16 Pro Max и Galaxy S25 Ultra.

В частности, были протестированы шесть гаджетов:

OnePlus 13T (батарея 6260 мАч);

iPhone 16 Pro Max: (4685 мАч);

Galaxy S25 Ultra (5000 мАч);

Xiaomi 15 Pro: (6100 мАч);

Pixel 9 Pro XL (5060 мАч);

OnePlus 13: (6000 мАч).

Четыре из шести устройств в тесте работают на чипе Snapdragon 8 Elite. Ещё два – iPhone и Pixel – работают на A18 Pro и Tensor G4 соответственно. Хотя разные чипсеты обычно означают разную энергоэффективность (или энергопотребление), а размеры и разрешения дисплеев различаются на этих устройствах, тест все равно дает хорошее представление о том, как они сравниваются относительно реальной выносливости.

Pixel показал самый низкий процент заряда батареи и самую высокую температуру за все время – и таким образом вышел из игры первым.

Следом за ним последовал Galaxy S25 Ultra, который отключился на 14 минут раньше, чем OnePlus 13. Таким образом, OnePlus 13 разместился четко посередине рейтинга.

Xiaomi 15 Pro продержался на 19 минут дольше S25 Ultra, но все равно выбыл на 6 минут раньше iPhone 16 Pro Max. Наконец, компактный OnePlus 13T продержался дольше всех – еще 32 минуты.

Напомним, ранее был назван самый мощный смартфон апреля 2025 года. Им стал китайский Vivo, но в топ-10 попали также OnePlus 13T (седьмая позиция) и OnePlus 13 (на десятом месте).

Также стало известно, что в мае этого года компания OnePlus выпускает недорогой смартфон Nord CE 5. В частности, этот гаджет получил большую двухэлементную батарею емкостью 7100 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.