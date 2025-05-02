Xiaomi и Samsung в пролете: назван самый мощный смартфон апреля 2025 года

Китайский Vivo стал лидером рейтинга смартфонов за апрель этого года по версии бенчмарка AnTuTu. Оценивалась производительность гаджетов, и в список также попали модели от Oppo и OnePlus.

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Об этом сообщает gizmochina.com.

На первой позиции разместился флагман Vivo X200 Ultra. Он работает на базе топ-процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite и сочетает его с 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Рейтинг смартфонов за апрель 2025 Фото: gizmochina.com

Но этим восхождение Vivo не ограничилось – его телефоны заняли весь условный «пьедестал». На втором и третьем местах оказались модели X200s и X200 Pro (работают на MediaTek Dimensity 9400+ и Dimensity 9400 соответственно). Как отмечает издание, нечасто случается, что телефоны одного производителя выбиваются в топ-3.

На четвёртой позиции – iQOO 13, работающий на Snapdragon 8 Elite. На пятом и шестом местах – Oppo Find X8 Ultra с 8 Elite и Find X8s+ с Dimensity 9400+.

В список попал и OnePlus – его OnePlus 13T (седьмая позиция) тоже работает на Snapdragon 8 Elite. Есть и обычный OnePlus 13 – он замыкает топ-10.

Тут стоит заметить, что в рейтинге не оказалось ни Samsung Galaxy S25 Ultra, ни новых моделей серии Xiaomi 15.

Ранее Фокус писал, что по итогам первого квартала 2025 года iPhone от Apple не стал самым популярным в мире смартфоном Зато Samsung в этом рейтинге зарекомендовал себя отлично: у южнокорейского бренда – наилучшие показатели по продажам (60,5 млн смартфонов). Американская Apple – лишь на втором месте, а третьей по продажам стала китайская Xiaomi.

Также стало известно, что канадский стартап Sidephone представил самый странный Android-смартфон в мире. Это первый в мире мобильный телефон со сменной клавиатурой, с сенсорным экраном и функциями современного смартфона. При этом он очень похож на классические кнопочные телефоны вроде Nokia 110. Sidephone позиционирует свой продукт как телефон "без отвлекающих факторов": мол, использование смартфона вполне можно ограничить до 2 часов в день.