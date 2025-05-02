Xiaomi та Samsung пролетіли: названо найпотужніший смартфон квітня 2025 року

Китайський Vivo став лідером рейтингу смартфонів за квітень цього року за версією бенчмарка AnTuTu. Оцінювали продуктивність гаджетів, і в список також потрапили моделі від Oppo і OnePlus.

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Про це повідомляє gizmochina.com.

На першій позиції розмістився флагман Vivo X200 Ultra. Він працює на базі топпроцесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite і поєднує його з 16 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Рейтинг смартфонів за квітень 2025 року Фото: gizmochina.com

Але цим сходження Vivo не обмежилося — його телефони зайняли весь умовний "п'єдестал". На другому і третьому місцях опинилися моделі X200s і X200 Pro (працюють на MediaTek Dimensity 9400+ і Dimensity 9400 відповідно). Як зазначає видання, нечасто трапляється, що телефони одного виробника вибиваються в топ 3.

На четвертій позиції — iQOO 13, що працює на Snapdragon 8 Elite. На п'ятому і шостому місцях — Oppo Find X8 Ultra з 8 Elite і Find X8s+ з Dimensity 9400+.

У список потрапив і OnePlus — його OnePlus 13T (сьома позиція) теж працює на Snapdragon 8 Elite. Є і звичайний OnePlus 13 — він замикає топ 10.

Тут варто зауважити, що в рейтингу не виявилося ні Samsung Galaxy S25 Ultra, ні нових моделей серії Xiaomi 15.

Раніше Фокус писав, що за підсумками першого кварталу 2025 року iPhone від Apple не став найпопулярнішим у світі смартфоном. Натомість Samsung у цьому рейтингу зарекомендував себе відмінно: у південнокорейського бренду — найкращі показники з продажу (60,5 млн смартфонів). Американська Apple — лише на другому місці, а третьою за продажами стала китайська Xiaomi.

Також стало відомо, що канадський стартап Sidephone представив найдивніший Android-смартфон у світі. Це перший у світі мобільний телефон зі змінною клавіатурою, із сенсорним екраном і функціями сучасного смартфона. Водночас він дуже схожий на класичні кнопкові телефони на кшталт Nokia 110. Sidephone позиціонує свій продукт як телефон "без відволікаючих чинників": мовляв, використання смартфона цілком можна обмежити до 2 годин на день.