Xiaomi выпустила новый бюджетный смартфон с мощной батареей: что про него известно

На рынок вышел новый смартфон Poco M7 4G от китайской компании Xiaomi. Цены стартуют всего со 147 долларов, а аккумулятор показывает впечатляющие 7 000 мАч.

Недавно Xiaomi выпустила Poco M7 Plus, напоминает Notebookcheck, а теперь добавила и «не плюсовой» 4G-вариант. Poco M7 4G – это бюджетный смартфон, работающий на процессоре Snapdragon 685.

Чипсет идет в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2. Сама компания-производитель отмечает, что функция расширения памяти предлагает до 8 ГБ дополнительной виртуальной оперативной памяти. К тому же, пользователи могут задействовать слот для карт памяти microSD и таким образом увеличить объем хранилища до 2 ТБ.

Еще смартфон Poco M7 4G может похвастаться 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 144 Гц.

Но главной фишкой называют мощный аккумулятор емкостью 7 000 мАч. Как заявляют производители, такая батарея позволяет телефону работать около двух дней и обеспечивает до 28 часов воспроизведения видео. Правда, максимальная скорость зарядки относительно низкая – всего 33 Вт, и тут Poco M7 4G проигрывает другим «бюджетникам» с большими батареями, – но зато есть поддержка обратной зарядки 18 Вт.

Еще среди характеристик Poco M7 4G отмечают технологию Wet Touch 2.0, HyperOS 2 и 50-Мп камеру на задней панели. Издание обращает внимание, что такое сочетание характеристик по сути делает новый телефон ребрендингом модели Redmi 15 4G.

Что касается цены, то новый смартфон уже можно купить на AliExpress по цене от 147 долларов (около 6 тысяч гривен).

