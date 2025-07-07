Телефоны Xiaomi могут потерять одну важную деталь: в чем причина

Китайская компания Xiaomi собирается существенно изменить свои будущие смартфоны. Например, она откажется от сотрудничества с брендом Leica и перейдет на собственные технологии обработки изображений.

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Такие реформы затронут все будущие устройства подсерии SM8850, пишет gizmochina.com. Кроме того, все эти телефоны будут работать на чипсете Snapdragon 8 Elite 2.

Издание уточняет, со ссылкой на данные информатора Digital Chat Station, что новые модели Xiaomi и Redmi будут использовать фирменные бренды изображений или применять индивидуальную настройку цвета, причем без какого-либо внешнего брендинга (как это было с логотипом Leica). Таким образом Xiaomi хочет подчеркнуть уверенность в собственных разработках, а заодно и снизить производственные затраты. Совместный брендинг с Leica добавлял в цене от трех до пяти долларов за устройство в виде лицензионных сборов, а также дополнительные сборы за авторизацию.

Xiaomi может отказаться от Leica DCS

Среди моделей, которых коснутся перемены, называют Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Ultra и 16 Ultra Max, а также Redmi K90 Pro и Poco F8 Ultra. Эксперты отмечают, что Redmi и Poco, которые конкурируют на рынках, чувствительных к цене, по-видимому, выиграют больше всех от такой экономии.

Как изменятся телефоны Xiaomi

Компания планирует перенаправить сэкономленные на брендинговых сборах деньги на обновление оборудования. Ожидается, что новые гаджеты будут включать улучшенные датчики, улучшенную вычислительную фотографию, более крупные батареи и обновленные плоские дисплеи.

Между прочим, у производителей смартфонов сейчас вообще наблюдается тенденция по отказу от сторонних партнерств в области обработки изображений. К примеру, Huawei теперь использует собственную систему XMAGE после прекращения сотрудничества с Leica. В то же время, ряд известных китайских брендов – Vivo , Oppo, Honor – пока что не сворачивает сотрудничество и продолжает работать с компаниями Zeiss, Hasselblad и Harcourt соответственно.

Ранее Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости.

Также стало известно, что по итогам первого квартала 2025 года Xiaomi стала самым популярным брендом на рынке гаджетов. Ее смарт-часы и обогнали по популярности даже американскую компанию Apple.