Телефони Xiaomi можуть втратити одну важливу деталь: у чому причина

Китайська компанія Xiaomi збирається суттєво змінити свої майбутні смартфони. Наприклад, вона відмовиться від співпраці з брендом Leica і перейде на власні технології обробки зображень.

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Такі реформи торкнуться всіх майбутніх пристроїв підсерії SM8850, пише gizmochina.com. Крім того, всі ці телефони працюватимуть на чипсеті Snapdragon 8 Elite 2.

Видання уточнює, з посиланням на дані інформатора Digital Chat Station, що нові моделі Xiaomi і Redmi використовуватимуть фірмові бренди зображень або застосовуватимуть індивідуальне налаштування кольору, причому без будь-якого зовнішнього брендингу (як це було з логотипом Leica). Таким чином Xiaomi хоче підкреслити впевненість у власних розробках, а заразом і знизити виробничі витрати. Спільний брендинг з Leica додавав у ціні від трьох до п'яти доларів за пристрій у вигляді ліцензійних зборів, а також додаткові збори за авторизацію.

Xiaomi може відмовитися від Leica DCS

Серед моделей, яких торкнуться зміни, називають Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Ultra і 16 Ultra Max, а також Redmi K90 Pro і Poco F8 Ultra. Експерти зазначають, що Redmi і Poco, які конкурують на ринках, чутливих до ціни, мабуть, виграють найбільше від такої економії.

Як зміняться телефони Xiaomi

Компанія планує перенаправити зекономлені на брендингових зборах гроші на оновлення обладнання. Очікується, що нові гаджети включатимуть поліпшені датчики, поліпшену обчислювальну фотографію, більші батареї та оновлені плоскі дисплеї.

Між іншим, у виробників смартфонів зараз взагалі спостерігається тенденція щодо відмови від сторонніх партнерств у сфері обробки зображень. Наприклад, Huawei тепер використовує власну систему XMAGE після припинення співпраці з Leica. Водночас низка відомих китайських брендів — Vivo , Oppo, Honor — поки що не згортає співпрацю і продовжує працювати з компаніями Zeiss, Hasselblad і Harcourt відповідно.

Раніше Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності.

Також стало відомо, що за підсумками першого кварталу 2025 року Xiaomi стала найпопулярнішим брендом на ринку гаджетів. Її смарт-годинники обігнали за популярністю навіть американську компанію Apple.