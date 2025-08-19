Xiaomi назвала смартфоны с 6-летней поддержкой ПО: узнайте, есть ли ваш в списке

Xiaomi расширила действие длительной поддержки на ряд устройств. Примечательно, что в список вошли не только флагманы, но и более доступные модели брендов Poco и Redmi.

Компания подтвердила, что владельцы флагманских Xiaomi 15, а также более доступных Poco F7 и Redmi Note 14 могут рассчитывать на долгий жизненный цикл своих гаджетов, пишет Gizmochina. Важно отметить, что речь идет о шести годах обновлений системы безопасности, тогда как крупных апдейтов Android обещано четыре.

В список вошли следующие модели:

Xiaomi 15 и 15 Ultra

Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro

Poco F7, F7 Pro и F7 Ultra

Redmi Note 14 (4G)

Шесть лет поддержки означают регулярные патчи безопасности, защищающие устройство от уязвимостей. При этом крупных обновлений ОС, таких как HyperOS 3 на базе Android 16, для этих моделей будет четыре. Это позволяет телефонам дольше оставаться актуальными и безопасными, избавляя от необходимости покупать новый слишком скоро.

Xiaomi не только догоняет, но иногда и превосходит лидеров рынка (Google и Samsung) в вопросе длительности поддержки. Например, для планшета Redmi Pad 2 компания и вовсе обещает семь лет апдейтов безопасности. Распространение такой политики на средний ценовой сегмент — важный шаг для всей индустрии.

Раньше Фокус писал про новый бюджетный смартфон с мощной батареей — Poco M7 4G. Он получил мощный аккумулятор на 7000 мАч при стоимости в 147 долларов.