14 популярных смартфонов Xiaomi больше не получат обновлений Android: есть ли ваш в списке

Xiaomi готовит к релизу прошивку HyperOS 3 на базе Android 16. Однако стало известно, что целый ряд популярных моделей прошлых лет не получит это крупное обновление.

В последние годы Xiaomi старалась расширить свою политику апдейтов операционной системы. Но все же некоторые бестселлеры бренда достигли конца своего жизненного цикла в плане программной поддержки, пишет Gizmochina, ссылаясь на данные Xiaomi Time.

Издание опубликовало список моделей, для которых HyperOS 2 станет последней версией прошивки.

В список устройств, которые не получат HyperOS 3, вошли:

Серия Xiaomi 11: Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite 5G NE.

Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite 5G NE. Серия Redmi Note 12: Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+.

Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+. Серия Redmi K50: Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming (исключением стал Redmi K50 Ultra, который обновление получит).

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming (исключением стал Redmi K50 Ultra, который обновление получит). Серии Poco M5 и X5: Poco M5, M5s, Poco X5, X5 Pro.

Ожидается, что бета-тестирование HyperOS 3 на базе Android 16 начнется в августе, а стабильный релиз для поддерживаемых устройств — ориентировочно в октябре. Новая прошивка принесет ряд улучшений в интерфейс, новые функции и возможности кастомизации.

Раньше Фокус писал про смартфоны Xiaomi с 6-летней поддержкой ПО. Компания подтвердила, что владельцы флагманских Xiaomi 15, а также более доступных Poco F7 и Redmi Note 14 могут рассчитывать на долгий жизненный цикл своих гаджетов. Важно отметить, что речь идет о шести годах обновлений системы безопасности, тогда как крупных апдейтов Android обещано четыре.