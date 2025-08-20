14 популярных смартфонов Xiaomi больше не получат обновлений Android: есть ли ваш в списке
Xiaomi готовит к релизу прошивку HyperOS 3 на базе Android 16. Однако стало известно, что целый ряд популярных моделей прошлых лет не получит это крупное обновление.
В последние годы Xiaomi старалась расширить свою политику апдейтов операционной системы. Но все же некоторые бестселлеры бренда достигли конца своего жизненного цикла в плане программной поддержки, пишет Gizmochina, ссылаясь на данные Xiaomi Time.
Издание опубликовало список моделей, для которых HyperOS 2 станет последней версией прошивки.
В список устройств, которые не получат HyperOS 3, вошли:
- Серия Xiaomi 11: Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite 5G NE.
- Серия Redmi Note 12: Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+.
- Серия Redmi K50: Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming (исключением стал Redmi K50 Ultra, который обновление получит).
- Серии Poco M5 и X5: Poco M5, M5s, Poco X5, X5 Pro.
Ожидается, что бета-тестирование HyperOS 3 на базе Android 16 начнется в августе, а стабильный релиз для поддерживаемых устройств — ориентировочно в октябре. Новая прошивка принесет ряд улучшений в интерфейс, новые функции и возможности кастомизации.
Раньше Фокус писал про смартфоны Xiaomi с 6-летней поддержкой ПО. Компания подтвердила, что владельцы флагманских Xiaomi 15, а также более доступных Poco F7 и Redmi Note 14 могут рассчитывать на долгий жизненный цикл своих гаджетов. Важно отметить, что речь идет о шести годах обновлений системы безопасности, тогда как крупных апдейтов Android обещано четыре.