Бюджетний смартфон Vivo з гігантською батареєю перевершив iPhone і Samsung: що це за новинка

Наближається реліз смартфона середнього класу Vivo Y500. Його головна особливість — акумулятор на 8200 мАг, що залишає далеко позаду флагмани від Apple і Samsung.

Це частина ширшого тренда, в рамках якого китайські виробники роблять ставку на гігантські батареї, пише PhoneArena. Компанії на кшталт OnePlus і Realme встановлюють новий стандарт щодо автономності, випускаючи флагмани з АКБ на 6000 мАг і вище. Схоже, що Vivo має намір побити колишні рекорди, випустивши модель Y500.

"Гонка акумуляторів" у середньому ціновому сегменті останнім часом набирає обертів. Слідом за Honor, яка вже випустила моделі з батареями на 8000 і 8300 мАг, Vivo готує свою відповідь — Y500 з акумулятором на 8200 мАг. На тлі стандартних 5000 мАг у Samsung і ще менших цифр у Apple, ці ємності виглядають як виклик лідерам ринку.

Однак у такої стратегії є і недоліки, адже неспроста Apple і Samsung не поспішають підхоплювати новий тренд. Головний потенційний компроміс подібних АКБ — довговічність. Як правило, для досягнення рекордної ємності використовуються кремній-вуглецеві акумулятори, які зношуються швидше традиційних літій-іонних. Apple і Samsung, обіцяючи 6-7 років програмної підтримки, змушені використовувати більш надійні батареї, здатні прослужити весь цей термін.

Крім того, для лідерів ринку дизайн і товщина корпусу часто важливіші за рекордну автономність. Samsung, за чутками, може використовувати нові технології не для збільшення ємності, а для того, щоб зробити свої флагмани ще тоншими, зберігши стандартні 5000 мАг. Нарешті, для американського ринку зокрема існує і практична проблема: багато китайських смартфонів не підтримуються місцевими операторами зв'язку, що робить їхню купівлю безглуздою.

Раніше ми писали про "середняк" Xiaomi з гігантською батареєю, який стане хітом: чим цікавий Redmi Note 15 Pro. Xiaomi представила в Китаї смартфони середнього класу Redmi Note 15 Pro і Pro+. Головна фішка новинок — величезні акумулятори ємністю 7000 мАг.