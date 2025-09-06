Шпионаж через камеру ноутбука: как прекратить слежку, сделав всего пару кликов

Ноутбуки сложнее контролировать, поскольку существует множество различных моделей. Но есть несколько способов определить, используется ли камера сторонними приложениями.

Если на ноутбуке есть веб-камера, то рядом находится индикатор, который показывает, активна ли камера. Если вы точно знаете, что не включали ее, а индикатор загорелся, скорее всего, за вами ведется слежка, пишет thesun.co.uk.

В таком случае необходимо зайти в настройки компьютера и открыть меню "Конфиденциальность" (или "Конфиденциальность и безопасность"). Найти раздел "Камера" в разделе "Разрешения приложений". Там вы можете указать, каким приложениям разрешен доступ к камере.

Вы сможете увидеть, какие приложения активно используют камеру и в любое время отключить эти приложения и запретить им доступ к ней.

Если вы беспокоитесь, что какое-то приложение получает несанкционированный доступ к камере ноутбука, попробуйте полностью удалить его.

Также имейте в виду, что многие ноутбуки оснащены шторками для камеры. Поэтому, если вы беспокоитесь, держите их закрытыми. Если шторки нет, то можно на объектив наклеить наклейку.

