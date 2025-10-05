Даже не думайте: какие гаджеты ни в коем случае нельзя подключать к USB-порту на смартфоне

Вы часто недооцениваете USB-порт вашего смартфона, а ведь именно он отвечает за питание, передачу данных и даже за работоспособность всего устройства. С ним надо быть осторожным – ведь некорректное подключение может безнадежно повредить весь ваш гаджет.

Related video

USB-порт – это своего рода входная дверь, отмечает slashgear.com. Издание сравнивает небрежность в подключении с тем, как если бы отдали ключи от дверей своего дома незнакомцу. И называет устройства, которые крайне не рекомендуется подключать к USB-порту на смартфоне.

Сомнительные кабели

Неоригинальный кабель поможет немного сэкономить, зато при подключении способен вывести из строя ваш телефон, так что подумайте, нужна ли вам такая "экономия". Ведь поддельные или несертифицированные USB-кабели часто не оснащены такими важными функциями безопасности, как защита от перенапряжения, надлежащее экранирование и регулируемый контроль напряжения.

Общественная зарядка

Наверно, каждый из нас оказывался в ситуации, когда вы в аэропорту с разряженным телефоном, а неподалеку есть доступная зарядка. Но учтите, что подключение к общественной USB-зарядной станции грозит вашему смартфону так называемым джусджекингом. Это вид кибератаки, при котором вредоносное ПО заносится на ваше устройство через USB-подключение. Так что взломанный порт, конечно, зарядит телефон, но при этом может и украсть личные данные.

Лучше носите с собой повербанк или используйте USB-блокиратор данных, который пропускает только электроэнергию, а передачу данных запрещает.

Неизвестные флэшки

Тут даже не надо долго объяснять. Эксперты по безопасности рассказывают про так называемые USB Killer – вредоносные устройства, подающие через порт высоковольтный ток и моментально выводящие гаджет из строя.

Так что все просто: не помните или не уверены, откуда взялась флэшка, – лучше не подключайте ее. В крайнем случае, проверьте ее на каком-то запасном, менее ценном, устройстве.

Внешние жесткие диски

Теоретически ваш телефон может заряжать внешние накопители через USB-порт, но эта не та теория, которую обязательно надо проверять на практике. Жесткие диски потребляют больше энергии, чем предусмотрено в вашем смартфоне. Со временем это приводит к ускоренной разрядке аккумулятора, перегреву порта и повреждению гаджета.

Ранее Фокус писал про гаджеты, которые могут навсегда испортить ваш ноутбук. В том списке тоже логично фигурировали поддельные кабели и зарядки. Но были описаны и совсем странные случаи, когда к ноутбуку пытались подключить мокрые или грязные аксессуары.