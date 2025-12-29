Как согреться без отопления и света зимой в Украине: помогут три простых устройства (фото)

Во время массированного обстрела 27 декабря Россия в очередной раз повредила энергосистему Украины, в результате чего люди подолгу остаются без света и отопления. Несколько гаджетов могут облегчить ситуацию.

Когда нет света, мощные электрические обогреватели не помогут согреться, к счастью, некоторые приборы работают от аккумулятора. Фокус подобрал три простых и недорогих устройства для обогрева этой зимой.

Грелки для рук Ocoopa UT4 Extreme

Ocoopa UT4 Extreme согреет руки и не только в холодном доме Фото: Скриншот

Устройство, состоящее из двух "половинок", согревают руки и при этом могут служить источником питания для других гаджетов благодаря встроенной батарее емкостью 10 000 мАч. Есть также фонарик, который пригодится при отключениях света в квартире.

Каждая часть Ocoopa UT4 Extreme оснащена двумя нагревательными элементами: больший сверху и меньший с другой стороны. Большой нагревает основную часть ладони, а меньший – кончики пальцев, хотя можно и наоборот.

Устройство нагревается практически сразу же после нажатия прорезиненной кнопки на уровне большого или указательного пальца. Есть три основных режима нагрева, которые переключаются той же кнопкой. Есть также режим "Дополнительный нагрев", чтобы его включить, нужно долго удерживать кнопку подсветки.

Заявленное время работы при полностью заряженном аккумуляторе составляет 16 часов при самом слабом режиме. При выборе более сильных режимов энергии должно хватить на 12, 9 и 6 часов соответственно.

UT4 Extreme поддерживает технологию быстрой зарядки PD. В Украине такой прибор можно купить примерно за 2000 грн.

Кружка с подогревом Ember Mug 2

Умная кружка с подогревом Ember Mug 2 Фото: Скриншот

Система Ember Mug 2 обеспечивает подогрев кофе, чая или других напитков до комфортной температуры с высокой точностью. Купить такое устройство в Украине можно по цене от 6000 грн.

Управляется она с помощью приложения на смартфоне. В приложении есть предустановленные температуры для распространенных напитков, таких как латте, фильтрованный кофе, черный и зеленый чай, а также капучино. Если же смартфон разрядился, отключился или просто оказался слишком далеко, температура будет автоматически выставится на среднюю (около 57 градусов Цельсия).

Встроенная батарея позволяет брать чашку с собой вместо термоса, запаса энергии хватает примерно на 80 минут непрерывной работы. После разрядки аккумулятора температуру напитка можно поддерживать еще некоторое время.

Электрическое одеяло

Электроодеяло позволяет согреться, когда дом не отапливается Фото: Aliexpress

Электрические одеяла нагреваются благодаря специальным элементам или проводам, вшитым в ткань. Оно позволяет быстрее согреться, если в комнате холодно, и подогреть постель перед сном.

Большинство моделей требуют подключения к розетке или хотя бы зарядной станции, но есть маломощные версии с низким напряжением (12-24 В), кототорые можно питать от павербанков. При выборе такого устройства нужно обязательно проверить, какое напряжение ему необходимо и есть ли подключение через USB-кабель.

Например, один электроодеяло на Aliexpress размером 140х100 см обещает быстрый нагрев всего за минуту и стоит от 800 грн. Оно сделано из мягкого полиэстера, долго держит температуру и равномерно ее распределяет. Одеяло поддерживает USB-кабель, оснащен регулятором тепла с тремя режимами (максимальная температура примерно до 55 градусов), таймером автоматического отключения через 1 час для безопасности.

29 декабря директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что отключения света в Киеве по 16 часов продлятся еще неделю как минимум. После этого придется мириться с тем, что электричество будет только 12 часов в сутки.

Ранее писали, почему USB-подогреватели чашек опасно подключать к ноутбукам. Есть риск повреждения обоих устроиств.