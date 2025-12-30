Что делать, когда нет ни отопления, ни света: 5 способов согреться в квартире зимой
После масштабного российского обстрела 27 декабря света и отопления в домах украинцев может не быть по 16 часов. Если ВС РФ еще сильнее повредят инфраструктуру, ситуация может ухудшиться, поэтому нужно думать, как согреться и получить энергию.
Если света не будет по нескольку дней, то павербанки, зарядные станции и системы резервного питания особо не помогут, ведь они разрядятся за несколько часов и не смогут быстро зарядиться. Фокус разобрал четыре альтернативных способа, походящих, в первую очередь, для жителей квартир.
Солнечный генератор
В случае длительных отключений света добыть немного электроэнергии помогут солнечные генераторы, объединяющие панели на балконе и зарядную станцию. В этом случае не рекомендуется подключать фотоэлектрические модули к сети квартиры, поскольку зимой генерация будет слишком низкой для потребления в реальном времени.
Панель мощностью 400 Вт, обращенная на юг, летом выработает около 2-2,5 кВт/ч за день, а зимой — примерно вдвое меньше, и это при условии, что балкон не застекленный. Если квартира выходит на юго-восток или юго-запад, то эффективность генерации падает на 20-25%, если на восток или запад — то более, чем вполовину, ведь солнце освещает панели всего несколько часов. Если же балкон выходит на северную сторону дома — в панелях нет никакого смысла.
Чтобы панели получали как можно больше солнечной энергии, их нужно размещать под углом 35-40 градусов летом и до 60 градусов зимой. На балконе же приходится устанавливать их вертикально или полувертикально, что снижает мощность на 20-35%.
Автор блога "У кума" приводит реальный пример из Киева: солнечная панель 400 Вт на юго-западном балконе 9 этажа в июне-июле панель вырабатывает 1,8-2,2 кВт/чкВт·ч в день при ясной погоде, а при — всего 0,4-0,6 кВтч. Весной и осенью средняя дневная генерация составляет 1,2-1,5 кВт/ч, зимой же — всего 0,3-0,6 кВтч в день.
Этого хватит, чтобы запустить роутер, зарядить телефон или ноутбук, но не более. Например, даже слабенький обогреватель очень быстро потратит всю энергию, накопленную за день в аккумуляторе. Однако можно накопить достаточно электричества, чтобы вскипятить воду в чайнике, залить ее в грелку, просто выпить горячего кофе или чаю.
Грелка для рук
Если в квартире очень холодно, то портативная электрическая грелка может немного облегчить ситуацию. С ее помощью можно согреть руки или ноги по очереди, а достаточно мощную модель можно положить под одеяло, чтобы нагреть постель перед сном. Устройство стоит в Украине около 2000 грн и дает много пользы за свои деньги.
Недавно Фокус писал об устройствах, которые помогут согреться, и среди них — Ocoopa UT4 Extreme. Это мощная грелка, предназначенная для путешествий в холодные регионы. На самом сильном режиме она нагревается до 60 градусов Цельсия, а на самом слабом работает до 18 часов.
Ocoopa UT4 Extreme позволяет использовать ее аккумулятор емкостью 10 000 мАч как павербанк, чтобы зарядить смартфон или другой гаджет через разъем USB Type A или USB Type C. В нее также встроен фонарик, что никогда не будет лишним при отключении света. Батарея полностью заряжается за 3 часа, благодаря поддержке Power Delivery и Quick Charge 3.0.
Свечной обогреватель
Простая, но довольно эффективная технология, позволяющая хоть немного согреться в морозные дни, когда отопление в квартире не работает после обстрелов. Конструкция включает себя два керамических горшка, металлической шпильки с резьбой и подставки. На подставке размещаются горящие свечи, которые нагревают горшки. На это требуется некоторое время, но керамика долго хранит и отдает тепло.
Не стоит рассматривать этот вариант как полноценную замену электрическим обогревателям или дровяным печам — тепла будет гораздо меньше. В то же время, свечной обогреватель может на пару градусов поднять температуру в небольшой и утепленной комнате, согреть замерзшие руки и ноги. Если разместить в комнате несколько таких приспособлений — эффект будет ощутимый.
Для большего эффекта можно установить в квартире туристическую палатку — устройство быстро нагреет воздух внутри, но нужно остерегаться пожара.
Дополнительное преимущество: в качестве топлива можно использовать как обычные, так и ароматические свечи, чтобы еще и запах был приятным.
В Украине готовый обогреватель можно купить по цене 1500-1800 грн уже со свечами в комплекте, хотя их хватит ненадолго. После сборки их можно переносить с места на место, подобно лампе.
При желании можно сделать подобный обогреватель своими руками, используя глиняные горшки или кирпичи, главное — соблюдать правила пожарной безопасности.
Газовые обогреватели
Газовые баллоны опасно держать в квартирах, но в критических ситуациях можно использовать их для отопления и приготовления пищи. В Украине можно купить турристические баллоны на 2, 5, 8 или 10 литров, в комплекте часто идут пальники — насадки для посуды, и инфракрасные горелки. Последние при сжигании газа нагревают керамические или металлические панели до высокой температуры и излучают инфракрасные волны, направленно нагревающие предметы и людей, а не воздух.
В продаже есть газовые обогреватели, к которым нужно подсоединять все те же баллоны. Их эффективность может быть немного выше инфракрасных горелок за счет большей площади панелей, но это не гарантированно. К тому же, шланг или переходник на обогревателе могут стать слабыми местами в конструкции и привести к утечке газа.
Газовые обогреватели работают довольно эффективно, экономно, не чадят, хотя и требуют осторожного обращения и регулярного проветривания. Главная сложность заключается в том, чтобы заправить баллон.
По закону, это можно делать только на специализированных газонаполнительных пунктах (ГНП), которые иногда работают при АЗС. Есть также компании, которые сами заправляют или обменивают баллоны.
Биокамин
Биокамин — это простой в применении агрегат, предназначенный для отопления и создания уютной атмосферы в доме. В качестве топлива он использует гелиевые или спиртосодержащие жидкости. Во время горения они не выделяют вредных веществ.
Топливо заливается в предусмотренный резервуар, который чаще всего изготавливается из нержавеющей стали, и поджигается зажигалкой. Камин гасится закрытием специальной заслонки или крышки, перекрывающей доступ к кислороду.
Биокамины можно относительно безопасно использовать в квартире, переносить с места на место и подстраивать под интерьер. Полный резервуар биоэтанола обеспечит непрерывную работу камина на несколько часов. Чем больше резервуар — тем больше тепла выделяет камин.
С другой стороны, биокамины, стоят немало, да и на топливо приходится тратиться, а по выделению тепла не могут полноценно конкурировать с электрическими обогревателями. Открытый огонь требует постоянного присмотра.
