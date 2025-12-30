Что делать, когда нет ни отопления, ни света: 5 способов согреться в квартире зимой

После масштабного российского обстрела 27 декабря света и отопления в домах украинцев может не быть по 16 часов. Если ВС РФ еще сильнее повредят инфраструктуру, ситуация может ухудшиться, поэтому нужно думать, как согреться и получить энергию.

Если света не будет по нескольку дней, то павербанки, зарядные станции и системы резервного питания особо не помогут, ведь они разрядятся за несколько часов и не смогут быстро зарядиться. Фокус разобрал четыре альтернативных способа, походящих, в первую очередь, для жителей квартир.

Солнечный генератор

Солнечный генератор Jackery Portable Power Station Explorer 3000 Pro Фото: Скриншот

В случае длительных отключений света добыть немного электроэнергии помогут солнечные генераторы, объединяющие панели на балконе и зарядную станцию. В этом случае не рекомендуется подключать фотоэлектрические модули к сети квартиры, поскольку зимой генерация будет слишком низкой для потребления в реальном времени.

Панель мощностью 400 Вт, обращенная на юг, летом выработает около 2-2,5 кВт/ч за день, а зимой — примерно вдвое меньше, и это при условии, что балкон не застекленный. Если квартира выходит на юго-восток или юго-запад, то эффективность генерации падает на 20-25%, если на восток или запад — то более, чем вполовину, ведь солнце освещает панели всего несколько часов. Если же балкон выходит на северную сторону дома — в панелях нет никакого смысла.

Чтобы панели получали как можно больше солнечной энергии, их нужно размещать под углом 35-40 градусов летом и до 60 градусов зимой. На балконе же приходится устанавливать их вертикально или полувертикально, что снижает мощность на 20-35%.

Автор блога "У кума" приводит реальный пример из Киева: солнечная панель 400 Вт на юго-западном балконе 9 этажа в июне-июле панель вырабатывает 1,8-2,2 кВт/чкВт·ч в день при ясной погоде, а при — всего 0,4-0,6 кВтч. Весной и осенью средняя дневная генерация составляет 1,2-1,5 кВт/ч, зимой же — всего 0,3-0,6 кВтч в день.

Этого хватит, чтобы запустить роутер, зарядить телефон или ноутбук, но не более. Например, даже слабенький обогреватель очень быстро потратит всю энергию, накопленную за день в аккумуляторе. Однако можно накопить достаточно электричества, чтобы вскипятить воду в чайнике, залить ее в грелку, просто выпить горячего кофе или чаю.

Грелка для рук

Грелки для рук Ocoopa UT4 Extreme часто продаются парами Фото: Скриншот

Если в квартире очень холодно, то портативная электрическая грелка может немного облегчить ситуацию. С ее помощью можно согреть руки или ноги по очереди, а достаточно мощную модель можно положить под одеяло, чтобы нагреть постель перед сном. Устройство стоит в Украине около 2000 грн и дает много пользы за свои деньги.

Недавно Фокус писал об устройствах, которые помогут согреться, и среди них — Ocoopa UT4 Extreme. Это мощная грелка, предназначенная для путешествий в холодные регионы. На самом сильном режиме она нагревается до 60 градусов Цельсия, а на самом слабом работает до 18 часов.

Ocoopa UT4 Extreme позволяет использовать ее аккумулятор емкостью 10 000 мАч как павербанк, чтобы зарядить смартфон или другой гаджет через разъем USB Type A или USB Type C. В нее также встроен фонарик, что никогда не будет лишним при отключении света. Батарея полностью заряжается за 3 часа, благодаря поддержке Power Delivery и Quick Charge 3.0.

Свечной обогреватель

Самодельный свечной обогреватель даст немного тепла в холодной квартире Фото: Скриншот

Простая, но довольно эффективная технология, позволяющая хоть немного согреться в морозные дни, когда отопление в квартире не работает после обстрелов. Конструкция включает себя два керамических горшка, металлической шпильки с резьбой и подставки. На подставке размещаются горящие свечи, которые нагревают горшки. На это требуется некоторое время, но керамика долго хранит и отдает тепло.

Не стоит рассматривать этот вариант как полноценную замену электрическим обогревателям или дровяным печам — тепла будет гораздо меньше. В то же время, свечной обогреватель может на пару градусов поднять температуру в небольшой и утепленной комнате, согреть замерзшие руки и ноги. Если разместить в комнате несколько таких приспособлений — эффект будет ощутимый.

Для большего эффекта можно установить в квартире туристическую палатку — устройство быстро нагреет воздух внутри, но нужно остерегаться пожара.

Дополнительное преимущество: в качестве топлива можно использовать как обычные, так и ароматические свечи, чтобы еще и запах был приятным.

В Украине готовый обогреватель можно купить по цене 1500-1800 грн уже со свечами в комплекте, хотя их хватит ненадолго. После сборки их можно переносить с места на место, подобно лампе.

При желании можно сделать подобный обогреватель своими руками, используя глиняные горшки или кирпичи, главное — соблюдать правила пожарной безопасности.

Газовые обогреватели

Газовый баллон с инфракрасной горелкой спасет от холода Фото: Скриншот

Газовые баллоны опасно держать в квартирах, но в критических ситуациях можно использовать их для отопления и приготовления пищи. В Украине можно купить турристические баллоны на 2, 5, 8 или 10 литров, в комплекте часто идут пальники — насадки для посуды, и инфракрасные горелки. Последние при сжигании газа нагревают керамические или металлические панели до высокой температуры и излучают инфракрасные волны, направленно нагревающие предметы и людей, а не воздух.

В продаже есть газовые обогреватели, к которым нужно подсоединять все те же баллоны. Их эффективность может быть немного выше инфракрасных горелок за счет большей площади панелей, но это не гарантированно. К тому же, шланг или переходник на обогревателе могут стать слабыми местами в конструкции и привести к утечке газа.

Газовые обогреватели работают довольно эффективно, экономно, не чадят, хотя и требуют осторожного обращения и регулярного проветривания. Главная сложность заключается в том, чтобы заправить баллон.

По закону, это можно делать только на специализированных газонаполнительных пунктах (ГНП), которые иногда работают при АЗС. Есть также компании, которые сами заправляют или обменивают баллоны.

Биокамин

Биокамин скрасит зимние вечера и поможет согреться Фото: Скриншот

Биокамин — это простой в применении агрегат, предназначенный для отопления и создания уютной атмосферы в доме. В качестве топлива он использует гелиевые или спиртосодержащие жидкости. Во время горения они не выделяют вредных веществ.

Топливо заливается в предусмотренный резервуар, который чаще всего изготавливается из нержавеющей стали, и поджигается зажигалкой. Камин гасится закрытием специальной заслонки или крышки, перекрывающей доступ к кислороду.

Биокамины можно относительно безопасно использовать в квартире, переносить с места на место и подстраивать под интерьер. Полный резервуар биоэтанола обеспечит непрерывную работу камина на несколько часов. Чем больше резервуар — тем больше тепла выделяет камин.

С другой стороны, биокамины, стоят немало, да и на топливо приходится тратиться, а по выделению тепла не могут полноценно конкурировать с электрическими обогревателями. Открытый огонь требует постоянного присмотра.

Ранее эксперты назвали 3 лучших зарядных станции 2025 года, которые выручат при отключениях света. Они тихие, универсальные, безопасные для использования в помещении и могут заряжаться от солнечного света.