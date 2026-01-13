Потепления не предвидится: какой будет погода в Украине 14 января

В период, когда Украина переживает сложнейшую ситуацию в энергетике, а люди по несколько суток сидят без отопления и света, ожидая улучшения погодных условий, потепление на улице пока не ожидается.

В ближайшие несколько дней никаких особых послаблений морозов не предвидится, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 14 января

14 января в Украине сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью от -10 до -15 градусов. В северных регионах будет холоднее: -15 -20. Днем ожидается -9 -14 градусов. В западных областях морозы будут в пределах -7 -12, на юге – от -2 до -6 градусов.

Возможен небольшой снег в центре, западных и южных регионах, однако существенных осадков не предвидится. На дорогах – гололедица.

Погода в Киеве 14 января

В ночь на 14 января в столице будут морозы -13 -15 градусов, днем температура воздуха поднимется до -10 градусов. Среда в Киеве пройдет без осадков, но на дорогах и тротуарах будет скользко.

Диденко подчеркнула, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать морозная погода.

Синоптическая картина на 14 января

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра ночью в Украине средняя температура воздуха составит -12 -14 градусов, чуть холоднее, чем сегодня, а дневная – аналогична сегодняшней: - 6 - 4 градуса

Накануне начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань предупредил, что до конца недели будут продолжаться морозы, но уже с 19 января стоит ожидать погодных изменений.

По предварительным прогностическим оценкам, морозная погода сохранится до конца второй декады января. Уже сейчас прослеживается тенденция к усилению сибирского антициклона, который принесет сухой, холодный континентальный воздух. Поэтому стоит ожидать умеренных, порой сильных морозов.

