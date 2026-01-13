Антициклон усиливается: сколько еще украинцам терпеть холод и когда будет потепление

До конца недели в Украине еще будет царить очень холодная погода, но синоптики, наблюдая за циклонами, уже могут сказать, когда можно ожидать повышения температуры.

Так, начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань рассказал, какие природные явления будут влиять на погоду в Украине. По его прогнозам, до конца недели будут продолжаться морозы. Но с 19 января стоит ожидать погодных изменений.

"Первые три дня новой рабочей недели обещают быть почти бесснежными и очень холодными, с морозами ночью 16-21 градусов, днем 10-15 градусов. В четверг-пятницу в наш регион будет пытаться проникнуть более теплый атлантический воздух. Это принесет небольшую порцию снега и повышение температурных показателей на 2-4 градусов. Более ощутимое ослабление морозов можно ожидать лишь в конце недели", — рассказал синоптик.

По его словам, сейчас на погоду в Украине влияет циклон, который "застрял" над северными границами Украины и продолжает "закачивать" в наш регион холодный воздух. Но он постепенно заполняется и стоило ожидать изменения погоды, но ему "на подмогу" движется, минуя наш регион по востоку, компактный южный циклонический вихрь.

"Он вольется в систему первого циклона, что будет способствовать некоторому усилению адвекции холода в Черкасскую область", — рассказал Постригань.

В комментарии изданию "Телеграф" синоптик рассказал, что по предварительным прогностическим оценкам, морозная погода сохранится до конца второй декады января. Уже сейчас прослеживается тенденция к усилению сибирского антициклона, который принесет нам сухой, холодный континентальный воздух. Поэтому стоит ожидать умеренных, порой сильных морозов.

"Это предварительные прогностические оценки, которые еще будут уточняться. Все же на календаре зима остается", — сказал он. То есть, вероятное потепление может прийти не раньше, чем 20 января.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, во вторник, 13 января, погодные условия в целом не изменятся. В то же время в некоторых областях ночью температура опустится еще ниже, столбики термометров могут показать до -18 градусов. Самая высокая дневная температура в этот день ожидается в Крыму — до +1 градуса.

Погода на 13 января Фото: Укргидрометцентр

В западных областях прогнозируют облачную погоду и небольшой снег. Ночью температура составит -15...-18 градусов, днем -4...-11 градусов. На севере будет облачно с прояснениями, местами снег. В ночные часы ожидается до -18 градусов, днем -10...-12 градусов.

В центральных регионах также прогнозируют облачность с прояснениями и незначительный снег. Ночная температура -16...-18 градусов, дневная — минус 9 и -11 градусов.

На юге страны сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью -10...-12 градусов, днем -9...-11 градусов.

В восточных областях ожидается небольшой снег и прояснения. Температура ночью составит -12...-14 градусов, днем -7...-11 градусов.

