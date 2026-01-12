Неделя с морозами и снегом: какой будет погода в ближайшие дни

Известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине будет типично зимней и пока надеяться на потепление не стоит.

"Сейчас, вероятно, все больше говорят о температуре в помещениях и графиках подачи света, да, но погода — один из основных факторов нашей жизни сейчас", — напомнила Диденко.

По ее прогнозам, 13 января морозы в Украине будут продолжаться. Холоднее всего будет в северных областях: -15...-20 градусов, на остальной территории -10....-14 градусов, на юге и на Закарпатье -6...-12 градусов.

На дорогах — гололедица.

Снег 13 января пройдет в западных областях Украины: "Атмосферный фронт хвостиком будет метлять, однако в большинстве областей — без существенных осадков, антициклонический характер погоды", — сообщила Диденко.

В Киеве 13 января будет холодно, но ясно: днем температура будет около -12 градусов, ночью опустится до -18.

Незначительное потепление стоит ожидать 15-16 января, но потом снова будет холодно. Снегопады ожидаются 15 января.

Напомним, Фокус публиковал прогноз погоды на 12 января. Температура местами опустится до -20 градусов.

А тем временем Европа страдает от шторма "Горетти", который принес в Албанию наводнения, а в Германию и Польшу — обильные снегопады, которые парализовали целые города и привели к отключениям электроэнергии.