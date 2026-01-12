Тиждень із морозами та снігом: якою буде погода найближчими днями

Відома синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що погода в України буде типово зимовою і поки що сподіватись на потепління не варто.

"Зараз, певно, всі більше говорять про температуру в помешканнях та графіки подачі світла, так, але погода — один із основних чинників нашого життя зараз", — нагадала Діденко.

За її прогнозами, 13 січня морози в Україні триватимуть. Найхолодніше буде у північних областях: -15…-20 градусів, на решті території -10….-14 градусів, на півдні та на Закарпатті -6…-12 градусів.

На дорогах — ожеледиця.

Сніг 13 січня пройде у західних областях України: "Атмосферний фронт хвостиком метлятиме, проте у більшості областей - без істотних опадів, антициклонічний характер погоди", — повідомила Діденко.

У Києві 13 січня буде холодно, але ясно: вдень температура буде близько -12 градусів, вночі опуститься до -18.

Незначне потепління варто очікувати 15-16 січня, але потім знов буде холодно. Снігопади очікуються 15 січня.

Нагадаємо, Фокус публікував прогноз погоди на 12 січня. Температура подекуди опуститься до -20 градусів.

А тим часом Європа потерпає від шторму "Горетті", який приніс до Албанії повені, а до Німеччини та Польщі – рясні снігопади, які паралізували цілі міста та призвели до відключень електроенергії.