Снігове пекло в Німеччині та потоп в Албанії: у Європі вирує крижаний шторм "Горетті" (відео)

Поки Україна потерпає від циклону "Уллі", інші країни Європи паралізовані через хуртовини, крижані вітри зі швидкістю 210 км/год і сильні морози, які приніс із собою шторм "Горетті".

Північний захід Франції постраждав від сильних вітрів, які обірвали дроти, залишивши тисячі людей без електрики. А в Німеччині оголошено червоне попередження про снігопад, очікується до 15 сантиметрів снігу, пише Daily Mail.

Шторм "Горетті" спровокував сильні снігопади в Європі

9 січня на півночі Німеччини було призупинено рух поїздів далекого прямування.

"Міжміські залізничні перевезення в Північній Німеччині більше неможливі", — ідеться в заяві компанії Deutsche Bahn, додаючи, що це також зачепило рейси з Берліна до Гамбурга і в західну землю Північний Рейн-Вестфалія.

Для розчищення снігу із залізничних колій і платформ було мобілізовано понад 14 000 співробітників.

За словами метеоролога DWD Андреаса Вальтера, у деяких районах цими вихідними температура може опуститися до -20 градусів. А в Гамбурзі та Бремені закрили школи.

Щонайменше вісім людей загинули цього тижня внаслідок нещасних випадків, пов'язаних із погодними умовами, по всій Європі. Останньою жертвою став чоловік, тіло якого було витягнуто із затопленого району албанського міста Дуррес у четвер після кількох днів сильного снігопаду і проливних дощів на Балканах.

Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца скасував свою першу значну партійну зустріч у 2026 році через несприятливі погодні умови.

У четвер ділянки берлінської річки Шпрее замерзли, а столиця Німеччини була вкрита снігом.

Поромне сполучення на узбережжі Нижньої Саксонії в Північному морі практично припинилося, а низка островів наразі недоступна для судноплавства, включно з Лангеог, Спікерог, Нордерней і Вангероог.

"Горетті" встиг дійти і до Великої Британії через Ла-Манш, яку тепер засипає снігом, а синоптики прогнозують небувалі морози.

Шторм приніс снігопади, сильний вітер і навіть дощі

Також від негоди постраждала Польща, яку засипало снігом. На трасах вишикувалися кілометрові затори, а в повітряному та залізничному сполученні почалися перебої.

У Польщі мер Варшави скликав екстрену нараду з командою з управління кризовими ситуаціями у зв'язку з тим, що країна готується до температур до -30 градусів.

Шведська метеорологічна служба SMHI також випустила червоні й помаранчеві попередження в усій країні у зв'язку з прогнозованими сильними снігопадами і поривчастим вітром.

У Шотландії сотні шкіл залишалися закритими п'ятий день поспіль, і чимало учнів досі не повернулися до класів після різдвяних канікул.

У Молдові до наступного понеділка закрили близько 600 шкіл, а в Румунії близько 1000 домогосподарств залишилися без електрики.

Тим часом тільки 9 січня рівень паводкових вод у деяких районах Балкан почав спадати після сильних снігопадів і проливних дощів на початку тижня, що призвели до евакуації сотень людей у кількох країнах і забрали життя щонайменше двох людей.

Шторм "Горетті" вирує в Європі

В Албанії, одній із найбільш постраждалих у регіоні, прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що влада починає підраховувати збитки від повені в деяких районах після того, як сотні будинків було затоплено, переважно на півдні країни.

Однак попередження про ожеледицю та снігопади залишалися чинними на більшій частині регіону, включно із Сербією, де деякі райони на заході країни вже кілька днів залишаються без електрики після того, як снігопад пошкодив лінії електропередач.

Нагадаємо, в Україні синоптики прогнозують падіння температури та сильні снігопади. Очікується, що вітер стихне, але погода все ще буде суворою.

Через негоду уряд рекомендував школам перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули. Фокус зібрав інформацію про те, у яких регіонах уже оголосили свої рішення на наступні дні.