Снежный ад в Германии и потоп в Албании: в Европе бушует ледяной шторм "Горетти" (видео)

Пока Украина страдает от циклона "Улли", другие страны Европы парализованы из-за метелей, ледяных ветров со скоростью 210 км/ч и сильных морозов, которые принес с собой шторм "Горетти".

Северо-запад Франции пострадал от сильных ветров, которые оборвали провода, оставив тысячи людей без электричества. А в Германии объявлено красное предупреждение о снегопаде, ожидается до 15 сантиметров снега, пишет Daily Mail.

Шторм "Горетти" спровоцировал сильные снегопады в Европе

9 января на севере Германии было приостановлено движение поездов дальнего следования.

"Междугородние железнодорожные перевозки в Северной Германии больше невозможны", — говорится в заявлении компании Deutsche Bahn, добавляя, что это также затронуло рейсы из Берлина в Гамбург и в западную землю Северный Рейн-Вестфалия.

Для расчистки снега с железнодорожных путей и платформ было мобилизовано более 14 000 сотрудников.

По словам метеоролога DWD Андреаса Вальтера, в некоторых районах в эти выходные температура может опуститься до -20 градусов. А в Гамбурге и Бремени закрыли школы.

По меньшей мере восемь человек погибли на этой неделе в результате несчастных случаев, связанных с погодными условиями, по всей Европе. Последней жертвой стал мужчина, тело которого было извлечено из затопленного района албанского города Дуррес в четверг после нескольких дней сильного снегопада и проливных дождей на Балканах.

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца отменил свою первую значительную партийную встречу в 2026 году из-за неблагоприятных погодных условий.

В четверг участки берлинской реки Шпрее замерзли, а столица Германии была покрыта снегом.

Паромное сообщение на побережье Нижней Саксонии в Северном море практически прекратилось, а ряд островов в настоящее время недоступны для судоходства, включая Лангеог, Спикерог, Нордерней и Вангероог.

"Горетти" успел дойти и до Великобритании через Ла-Манш, которую теперь засыпает снегом, а синоптики прогнозирую небывалые морозы.

Шторм принес снегопады, сильный ветер и даже дожди

Также от непогоды пострадала Польша, которую засыпало снегом. На трассах выстроились километровые пробки, а в воздушном и железнодорожном начались перебои.

В Польше мэр Варшавы созвал экстренное совещание с командой по управлению кризисными ситуациями в связи с тем, что страна готовится к температурам до -30 градусов.

Шведская метеорологическая служба SMHI также выпустила красные и оранжевые предупреждения по всей стране в связи с прогнозируемыми сильными снегопадами и порывистым ветром.

В Шотландии сотни школ оставались закрытыми пятый день подряд, и многие ученики до сих пор не вернулись в классы после рождественских каникул.

В Молдове до следующего понедельника было закрыто около 600 школ, а в Румынии около 1000 домохозяйств остались без электричества.

Тем временем только 9 января уровень паводковых вод в некоторых районах Балкан начал спадать после сильных снегопадов и проливных дождей в начале недели, которые привели к эвакуации сотен людей в нескольких странах и унесли жизни по меньшей мере двух человек.

Шторм "Горетти" бушует в Европе

В Албании, одной из наиболее пострадавших в регионе, премьер-министр Эди Рама заявил, что власти начинают подсчитывать ущерб от наводнения в некоторых районах после того, как сотни домов были затоплены, в основном на юге страны.

Однако предупреждения о гололеде и снегопадах оставались в силе на большей части региона, включая Сербию, где некоторые районы на западе страны уже несколько дней остаются без электричества после того, как снегопад повредил линии электропередач.

Напомним, в Украине синоптики прогнозируют падение температуры и сильные снегопады. Ожидается, что ветер стихнет, но погода все еще будет суровой.

Из-за непогоды правительство рекомендовало школам перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы. Фокус собрал информацию о том, в каких регионах уже объявили свои решения на следующие дни.