В Украине бушует непогода: в школах продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение

Школам рекомендовали отпустить детей на каникулы или перевести их на дистанционное обучение как минимум до 19 января. В Киеве школьники до сих пор находятся на отдыхе, а в регионах срочно приняли решение об обучении в ближайшие дни.

Правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очном формате из-за непогоды, которая бушует в Украине. Оно касается учреждений дошкольного образования, общего среднего, профессионального профессионального предвысшего и высшего образования. Об этом 8 января сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В Министерстве образования и науки заявили, что рекомендовали обеспечить переход на дистанционную форму обучения или продлить зимние каникулы как минимум до 19 января 2026 года.

Обучение в непогоду: какие решения приняли в регионах

Во Львовском городском совете 9 января экстренно провели заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Было решено продлить каникулы во Львове на три дня — по 14 января включительно.

"Те учебные заведения, которые уже вышли на обучение, снова вернутся на каникулы. Такое решение будут рекомендовать и частным учебным заведениям", — отметили в горсовете.

Детские сады будут работать в режиме наполняемости групп, а учреждения внешкольного образования и художественные школы — без изменений. В учреждениях профтехобразования будут принимать решение самостоятельно, ведь их студенты сейчас проходят практику. Дистанционного обучения на этот период во Львове решили не вводить.

"В ближайшие дни синоптики прогнозируют сильные морозы — даже до минус 17 градусов. В этих условиях добираться в школу сложно как для детей, так и для родителей. В то же время после среды температура повысится, и дети смогут безопасно вернуться к учебе", — пояснил директор департамента образования и культуры Андрей Закалюк.

В Киеве до 11 января включительно продолжаются каникулы. В то же время в КГГА призвали киевлян не передвигаться по городу 9 января без особой необходимости.

В Киевской области, как пояснил председатель ОВА Николай Калашник, подавляющее количество школ — на каникулах до 19 января. Там, где дети должны были вернуться на обучение с 12 января, продлят каникулы еще на неделю или организуют обучение в дистанционном формате.

"Родителей дошкольников прошу, по возможности, оставить детей дома. Учреждения дошкольного образования завтра будут работать в режиме дежурных групп", — добавил руководитель обладминистрации.

В Черновцах, как отметили в городском совете, учебные заведения будут принимать решение самостоятельно, учитывая температуру, посещаемость и уровень заболеваемости.

В комментарии "Суспільному" сообщил советник начальника ОВА Андрей Подорван рассказал, что в Черниговской области 9 января собрали заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В результате учебным заведениям рекомендовали перейти на дистанционное обучение или продлить каникулы с 12 до 19 января.

"Садики работают, но родителям рекомендовано по возможности оставить детей дома", — подчеркнул Подорван.

Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесской области подписали распоряжение об организации дистанционного обучения 9 января.

В Ровенской области 78% школ — на каникулах. Заместитель начальника областного управления образования Марина Пашковская объяснила "Суспільному", что еще 3% заведений проводят обучение дистанционно, а еще 20% — очно и смешанно.

"Поэтому именно для этих учебных заведений в связи с непогодой и снижением температуры было заблаговременно направлено письмо департаментом образования, где рекомендовано учесть возможность перехода или на дистанционную форму обучения или продолжить обучение с использованием дистанционных технологий или продолжить каникулы", — добавила Пашковская.

Напомним, 8 января в Киеве прошел ледяной дождь. На дорогах и тротуарах образовалась "страшная гололедица", а из-за сильного ветра на улицах падали деревья.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине — "очень сложная погода". С 10 января, после осадков и сильного ветра, придет арктический воздух. Температура опустится до 10-15 градусов мороза, ожидаются снег и гололедица.