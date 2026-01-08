На западе морозы, а на юге +14: где в Украине зимняя непогода будет самой сильной, — Диденко

После новогодних праздников Украину накрыли сильные морозы, снег и дожди, а ситуация на дорогах в результате непогоды стала настоящим испытанием для водителей и пешеходов.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко в комментарии для радио NV, нынешняя погода связана с серией южных циклонов. Они рождаются над Средиземноморьем и Балканами и движутся через Украину с юго-запада на северо-восток. Вместе с дождями и снегом циклоны приносят сильный ветер и перепады температур, из-за которых в разных областях страны погода отличается кардинально.

"А поскольку это циклон, мощный масштабный вихрь, он всегда связан с непогодой, поэтому и происходят снегопады и дожди. Сейчас очень сложная погода. Хорошо, что мы сегодня в эфире встречаемся, потому что хотела всех украинцев предупредить об очередном осложнении погодных условий. К нам выходит очередной циклон с юго-запада, он повлечет осадки, даже сильные, усиление ветра до штормовых значений", — пояснила синоптик.

По словам Наталки Диденко новый циклон в первую очередь проявится на западе и северо-западе. Сейчас там уже морозно, выпадает снег, а на востоке воздух прогревается до нескольких градусов тепла. Зато на юге заметна настоящая весенняя температура — до +14 градусов.

"Больше всего, я думаю, будет трудно жителям центральных областей (Кропивницкий с районами, Черкасская область), потому что они будут в зоне этих контрастов, перехода от минусов к плюсам. Там может быть то снег, то мокрый снег, то уже льет дождь. Могут возникать такие опасные явления как гололед, это очень опасно, и гололедица, которую мы с вами уже очень чувствуем", — рассказала специалист.

Несмотря на сложную нынешнюю погоду, Диденко предупреждает о в Украине ожидаются еще более сильные морозы. Так, с 10 января в страну придет арктический воздух, и температура ночью будет опускаться до -10...-15 градусов в западных, северных и центральных областях. На востоке холодная воздушная масса появится позже, а на юге температура также снизится.

Кроме морозов украинцам стоит подготовиться к туманам, которые уже появились в Киеве и постепенно накроют Одесскую, Винницкую, Черкасскую, Киевскую, Черниговскую и Полтавскую области.

"Видимость в тумане снижается сейчас около 300-500 метров, и так оно пока и будет, но, конечно, когда пойдут осадки, там ограничение видимости уже будет из-за осадков, это понятно. Поэтому вот весь комплекс погодных явлений, который только может быть, по крайней мере в ближайшие сутки наблюдается в Украине. Это будет и снег, и ледяной дождь, и просто дождь, и +14, и -5, и гололедица, и сильный ветер, и туман. Поэтому синоптикам сейчас нелегко, честно говоря", — говорит Диденко.

И все же по словам синоптика такая зима типична для Украины: "Это обычные процессы для нашего климата. Главное — следить за прогнозами, подбирать обувь и одежду, иначе зима быстро покажет свои неприятные сюрпризы".

Напомним, что 8 января в Киеве в результате непогоды улицы превратились в "каток", а в некоторых районах сильный ветер "посносил" деревья.

Также Фокус писал, что из-за непогоды и морозов в Киевской области, по данным ДТЭК, 75000 семей остались без света.